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Rizeli vatandaşlar gözlerini gökyüzünden alamadı

Rizeli vatandaşlar gözlerini gökyüzünden alamadıRİZE - Türk silahlı kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk, Rize'de gösteri uçuşu düzenledi.

20.08.2019 19:56
Rizeli vatandaşlar gözlerini gökyüzünden alamadı
Rizeli vatandaşlar gözlerini gökyüzünden alamadı
RİZE - Türk silahlı kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk, Rize'de gösteri uçuşu düzenledi.
Rize Merkez İslampaşa Mahallesi Rize Belediyesi Sahil Spor Kompleksi alanında düzenlenen gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri esnasında kayalıklara oturan vatandaşlar bir an olsun gözlerini gökyüzünden ayırmadı. Solo Türk'ün gösteri yaptığı esnada kimi vatandaşlar üst geçitlerden, kimi vatandaşlar da evlerin balkonlarından ve pencerelerinden gösteriyi takip etti.
Muhteşem gösteriyi izleyen vatandaşlar bir yandan da telefon kameralarıyla gösterileri kaydetmeye çalıştı.
Rizeli vatandaşlar gözlerini gökyüzünden alamadı

Rize, Genel

Kaynak: İHA

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