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Rizelinin hatalı parka dikkat çektiği anonsa sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Rizelinin hatalı parka dikkat çektiği anonsa sosyal medyada yoğun ilgi gördüRize'nin Fındıklı ilçesinde Muhammet Ermiş, sürücülerin hatalı parklarına dikkat çekmek amacıyla kurgulayarak kayda aldığı görüntüler, yayınlandığı belediyenin sosyal medya hesabında ilgi gördü.

13.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:33
Rizelinin hatalı parka dikkat çektiği anonsa sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Rize'nin ilçesinde Muhammet Ermiş, sürücülerin hatalı parklarına dikkat çekmek amacıyla kurgulayarak kayda aldığı görüntüler, yayınlandığı belediyenin sosyal medya hesabında ilgi gördü. İzleyenlerin kendini gülmekten alamadığı görüntü kaydı ile ilçede hatalı parklar azaldı.
Fındıklı ilçesinde Muhammet Ermiş, sürücülerin hatalı parklarına dikkat çekmek amacıyla kurgulayarak kayda aldığı görüntüler, yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü. Fındıklı Belediyesi anons merkezinde kayda alınan görüntülerde hatalı park yapan bir sürücü için sözde belediye hoparlörlerinden anons yapan zabıta görevlisinin elinden mikrofonu alan Muhammet Ermiş, yöre şivesi ile anons yapıyor. Ermiş anonsunda Bu arabayı kaldırın ya gözünüzü seveyim. Millet helak oldu. Dozer giremiyor caddeye seni mi bekleyeceğiz Halen daha oturuyorsun. Kaldır arabayı, haydi çabuk. Senimi bekleyeceğiz Anahtarı ver ben kaldıracağım. Belediye iş yapamıyor ifadelerini kullandı. Fındıklı Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüler, en çok izlenen videolar arasına girdi. Görüntüler üzerine ilçede hatalı parklar da azaldı.
'HATALI PARKLARA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM'
İlçede hatalı park eden sürücülerin dikkatini çekmek için böyle bir olayı kurguladığını anlatan Muhammet Ermiş, "Sokakta üst üste yanlış parkla ilgili anonslar duydum. Ne yapabileceğimi düşünerek belediyeye gittim. ofisinde baktım çok sevdiğim zabıta memuru bir ağabeyim orada. Ona durumu anlattım. Böyle bir video çekmek istediğimi söyledim. Önce 'yok' dedi ama sonra ikna ettim. Sesi dışarı vermeden bu çekimi gerçekleştirdik. Başladı anonsu yapmaya öyle bir nazik konuşuyor ki kimse arabayı kaldırmaz. Bende ilk anonstan sonra aldım elinden mikrofonu ve içimden ne geliyorsa yöre şivesi ile söyledim. Videoyu çekerken ben rahatladım" dedi.
Görüntülerde mikrofon elinden alınan Zabıta Memuru Çetin Toraman da Dışarıya sesi vermeden mikrofon aldık, şakadan bir çekim yaptık. Ben ilk anonsumu yaptım tam tekrar edecekken 'çok kibarsın amca' dedi. Elimden mikrofonu aldı. Başladı anons etmeye. Video çok izleniyor. Bu bir doğaçlama görüntüydü ama tabii ki halkımızla her zaman kibar konuşmamız gerekiyor" diye konuştu.
Videonun kısa sürede çok kişiye eriştiğini, mizah içinde bir sorunun anlattığını dile getiren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da "Arkadaşlar güzel bir mizansen yapmışlar ve farkındalığı yükselttiler. Bizim ilçemizde de engelli yurttaşlarımızın otoparklarına engelsiz yurttaşlarımız da park ediyor. Türkiye'nin gerçeği bu, bunu da güzel bir mizansen ile arkadaşlarımız anlatmışlar diye konuştu.
KAYDI İZLEYEN KENDİNİ GÜLMEKTEN ALAMIYOR
Görüntü kaydını izleyenler kendini gülmekten alamıyor. Videoyu izleyen Devrim Murat Uzunhasanoğlu, "Çok güzel olmuş. Bu videoyu izleyerek eğleniyoruz. İkinci anons espri olarak yapılmış. Ama insanlar bunun espriyi anlayabilirseler güzel tabi. Ama ilk anons olması gereken" dedi. Ertuğrul Serdaroğlu da, "Zabıta anonsu her zaman ki gibi ama ikinci anons insanımızın anlayacağı dilden olmuş. İzlerken eğlendim" diye konuştu. Hamdi Bakır ise "Bende çok güzel buldum. Zabıta amirinin anonsundan sonra arkadaşımız güzel bir şekilde izah etmiş. İnsanlarımız dediğini anladıysa ne mutlu ona ifadelerini kullandı.
Rizelinin hatalı parka dikkat çektiği anonsa sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Fındıklı, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA


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