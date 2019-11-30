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Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde, evinde Konyaspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

30.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:53

Süper Lig'in 13. haftasında, Çaykur Rizespor evinde 'u ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip maçın henüz 3. dakikasında Oğulcan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. 10. dakikada ise Atmacalar, Umar Aminu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golden bir dakika sonra konuk ekip, Milosevic'in attığı golle farkı bire indirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Mavi-yeşilliler, 74. dakikada Yan Sasse'nin attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı. Maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca, Rizespor maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçlar Çaykur Rizespor puanını 17'ye çıkarırken, Konyaspor 14 puanda kaldı.

Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı

Çaykur Rizespor, Konyaspor, Rizespor, Spor


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