Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık

Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal mücadelenin ardından flaş açıklamalar yaptı. Kartal geçen sezon oynanan maçı hatırlatarak "Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok" ifadelerini kullandı. Kartal ayrıca, geçen yıl söylediği "Silahım olsa hakemi vururdum" sözlerinin abartıldığını dile getirdi.

15.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:13

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal, Galatasaray maçı sonrası geçen sene sarı-kırmızılı takıma mağlup oldukları maça gönderme yaparak "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Biz çalıştık ve sonucunu aldık. Çocuklarımızı iyi hazırladık. Şansımız da yanımızdaydı ve iyi bir galibiyet aldık, inşallah daha iyiye doğru gideriz." dedi.

"KEŞKE MUSLERA SAKATLANMASAYDI DA MAÇI KAYBETSEYDİK"

Fernando Muslera'nın sakatlanmasıyla ilgili konuşan Hasan Kartal "Keşke Fernando Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Muslera'nın ayağının kırılmasında bizim oyuncumuzun suçu yok. Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı bilemem, ben anlamam o işlerden." ifadelerini kullandı.

"HAKEMDEN ANLAMAM"

Hasan Kartal, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansıyla ilgili gelen soru üzerine de "Hakemden anlamam, herhalde iyi yönetti. Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar. Açık bir şekilde görülen olaylar vardı, bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu, bana az ceza verildi, hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyon da doğruyu gördü." açıklamasını yaptı.

"SANIRIM GALATASARAY KIRGIN"

"Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile görüştünüz mü?" sorusuna da yanıt veren Hasan Kartal "Geçen seneki maçı göz önüne getirdiğiniz zaman hak edilmiş bir maçtı. Muslera'ya çok üzüldüm. Bu futboldur, futbolda fazla gerginliğe gerek yok ama geçen sene o maçta gerginlik yaşamıştık. Onları unuttuk. Güzel bir galibiyet aldık, inşallah böyle devam eder. Fatih Terim ya da Abdurrahim Albayrak ile görüşmedik. Fatih Hoca ile bir muhabbetim yok ama geçmişte ben tribünde Galatasaray maçını yalnız izlemiştim, hiçbir Galatasaraylı yönetici yanıma gelmemişti. Herhalde bir kırgınlıkları var, benim kırgınlığım var." dedi.

"SİLAHIM OLSA HAKEMİ VURURDUM SÖZLERİM ABARTILDI"

Geçen sene Galatasaray maçının ardından "Silahım olsa hakemi vururdum" sözlerinin hatırlatılması üzerine Hasan Kartal "Geçen sene sinirle o sözleri söyledim, çok önemsenecek bir şey değildi, basın da çok üzerine gitti. Bana geçen sene 'Silahım olsa vururdum' dediniz mi diye soruldu, ben de 'Olsa vururdum' dedim. Aslında tuzak bir soruydu." açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'YE YAKIN DEĞİLİM"

"Sizi Fenerbahçe'ye yakın olarak gösteriliyor" sözleri üzerine Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal "Bana 'Gençlerbirliği'ne Ankaragücü'ne yakın' diyebilirler ama bu iki takım dışında asla bir takıma yakın olmam" diye yanıt verdi.

"VEDAT'I G.SARAY ALABİLİRDİ"

Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transferi hakkında da konuşan Hasan Kartal "Galatasaray, Vedat Muriqi'yi alabilirdi ama süreci iyi yönetemedi." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLSUN"

"Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik diyebilir misiniz?" sorusuna da yanıt veren Hasan Kartal "İnşallah Galatasaray şampiyon olsun, neden olmasın. Mustafa Cengiz'e de üzülüyorum, acil şifalar diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal’dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Etiketler: Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Hasan Kartal, Galatasaray, Spor, Haber
Yorumlar (9)
ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE: Sen nasıl bir kralsın Hasan Kartal. Helal olsun sana. Okan Buruk ve Bülent Korkmaz gibi yatmadığı için tabi 6sliler eleştirecekler tabi. Fenerbahçe-Rizespor kardeştir ve öyle kalacaktır.
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HADİ ORDAN: Şimdi yendi fenere mi yarandı diyecez. Fenerbahçe taraftarı olman şurda alakasız insanlar hakkında dedikodu, giybet yapmanı gerektirmiyor. Kardeşliğiniz daim olsunda senin o lafına karşılık bizde kardeş takımlar birbirine yatıyormu diyelim.
1 0
KARADIR KARTAL FERMAN YAZDIRIR: Nasıl başkan bu geçen sene istifa etmeliydi silah falan dedi. Muslera gibi örnek oyuncunun ayağı kırılmış lafa bak. Seneye a. samiyene nasıl çıkıcan
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