Rizespor - Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş , 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Hafta içi Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, yeni hocasıyla 3 puana uzanarak zirve yarışına yeniden dahil olmak istiyor. Çaykur Rizespor ise alt sıralardan tamamen uzaklaşarak rahat nefes almayı hedefliyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Saat 17:00'da başlayan mücadelede sahaya çıkan 11'ler şöyle;
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar, Oğulcan, Boldrin, Skoda
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak