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Rizespor'da 4 oyuncu imzayı attı

Çaykur Rizespor'da yeni transferler Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş ile sözleşme imzalandı.

09.08.2019 18:53 Rizespor'da 4 oyuncu imzayı attı
Çaykur Rizespor'da yeni transferler Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş ile sözleşme imzalandı.
Çaykur Rizespor, kamp döneminde transferlerini gerçekleştirdiği Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için İyidere ilçesinde imza töreni düzenledi.
Düzenlenen törende; Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin ile 5, Barış Alıcı ile 1, Almanya'da VfL Bochum, Schalke 04 ve FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş'la 3 ve geçen yıl Kayserispor'dan kiralık olarak kadroya katılan Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.



Çaykur Rizespor, İyidere, Spor

Kaynak: DHA

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