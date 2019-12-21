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Rizespor maçına sis engeli tehlikesi !..

DHASüper Lig'de bugün 15.00'te oynanması gereken BtcTurk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçına erteleme kararı verilebilir.

21.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:35 Rizespor maçına sis engeli tehlikesi !..

DHA

Süper Lig'de bugün 15.00'te oynanması gereken BtcTurk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçına erteleme kararı verilebilir.

Şehiri etkisi altına alan yoğun sis ve görüş mesafesinin zaman zaman 100 metrenin altına düşmesi maçın oynanmasını riske soktu. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık sahaya çıkarak kontrolünü yapacak ve mücadelenin oynanması için elverişsiz koşullara karar verirse karşılaşma yarına ertelenecek. Yarın aynı saatte hava şartları değişmez ise mücadele oynanabilecek. Öte yandan karşılaşma başladıktan sonra da oyunun sis nedeniyle yarıda kalma tehlikesi bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-DHA muhabiri Taha Ayhan'ın anonsu

-Sis ve stad detayları

-Stadın dışarıdan sisli görüntüsü



Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, DHA, Spor

Kaynak: DHA

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