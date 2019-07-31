Haberler» Spor» Haber

Rizespor, Oğuz Yılmaz'ın peşinde

Yukatel Denizlispor'un savunmasının önemli oyuncularından Oğuz Yılmaz, Çaykur Rizespor'un radarına girdi.

31.07.2019 12:29 Rizespor, Oğuz Yılmaz'ın peşinde
Yukatel Denizlispor'un savunmasının önemli oyuncularından Oğuz Yılmaz, Çaykur Rizespor'un radarına girdi. Karadeniz temsilcisinin Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Yukatel Denizlispor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı başarılı defans oyuncusu Oğuz Yılmaz yeşil-siyahlı takımda geçtiğimiz sezon 10 maçta forma giydi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yılmaz'ı, Çaykur Rizespor'un kadrosuna almak istediği öğrenildi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yeniden oluşturduğu kadroda 26 yaşındaki Oğuz Yılmaz'ı da görmek istediği belirtildi. - DENİZLİ

Çaykur Rizespor, Balıkesirspor, Denizlispor, Oğuz Yılmaz, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:59   Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi zihinsel ve bedensel anlamda geliştirmek için çalışıyoruz
14:58   Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya sevinci
14:58   Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi
14:58   Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
14:56   Kayserisporlu futbolcular emojileri gerçek hayata uyarladı
14:55   Kahramanmaraşspor'dan iki yeni transfer
14:55   Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi