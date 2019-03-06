Rizespor'un Ukraynalı Futbolcusunun Eşi Kazada Yaralandı

SPOR Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor
'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk
'un eşi Iryna Morozyuk, içinde bulunduğu taksinin otomobille çarpıştığı kazada hafif yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Alipaşa Mahallesi
'nde meydana geldi. Kadem Oğur kullandığı 53 T 0447 plakalı taksi ile karşı yönden gelen Köksal Arabikoğlu'nun kullandığı 55 AAK 848 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte takside bulunan Çaykur Rizespor
'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk
'un eşi Iryna Morozyuk, hafif yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, ambulansla Rize
Devlet Hastanesine kaldırılan Iryna Morozyuk tedaviye alındı. Morozyuk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çaykur
Rizesporlu Mykola Morozyuk
, akşam idmanına katılmayarak hastaneye gitti.
- Rize
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Kaynak: DHA