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RK-3. Köprü ve K. Marmara Otoyolu hisse devri izne tabi değil

Rekabet Kurumu, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. hisse devri işleminin "izne tabi olmadığına" karar verdi.

10.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:03RK-3. Köprü ve K. Marmara Otoyolu hisse devri izne tabi değil

Rekabet Kurumu, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. hisse devri işleminin "izne tabi olmadığına" karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun ilgili kararında şöyle denildi:

"Astaldi S.p.A'nın ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş., ICA İçtaş Astaldi Adi Ortaklığı'ndaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına, Astaldi S.p.A'nın IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat A.Ş. ve ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat A.Ş.'deki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi."



Boğaz Köprüsü, Marmara, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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