22.06.2019 11:08
Haberler » Spor » Haber

Robben kararını verdi!

Bayern Münih ile yollarını ayıran dünyaca ünlü yıldız Robben'in adı Beşiktaş ile anılıyordu. Hollandalı yıldız 4 yıl daha futbol oynamak isterken gideceği ülke büyük ölçüde belli oldu.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih 'teki 10 yıllık macerası sona eren Arjen Robben , sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. 35 yaşındaki kanat oyuncusu, boşa çıkmasının ardından Beşiktaş 'ın transfer hedefleri arasına girmişti.

KARARINI HOLLANDA'DAN YANA KULLANACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. En az 4 sene daha futbol oynamak istiyorum" diyen tecrübeli futbolcu, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Başarılı oyuncunun, yaklaşık 2 haftalık düşünme sürecinin ardından kararını Hollanda Ligi'nde sürdürme kararı verdiği bildirildi.

Deneyimli futbolcunun, kariyerine eski kulübü PSV Eindhoven 'da devam edeceği konuşuluyor.

Robben kararını verdi!
Hollanda , Futbol , Beşiktaş , Bayern Münih , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:37 Taekwondo İl Birinciliği Başladı
12:37 Voleybol: 2019 Kadınlar FIVB Uluslar Ligi
12:24 Kayserispor'da olağanüstü kongre ertelendi
12:22 Bandırmaspor'da başkanlığa Göksel Karlahan seçildi
12:06 (Özel) Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik 2 kota ile olimpiyatlara gideceğiz (2)
12:06 (Özel) Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: 2 kota ile olimpiyatlara gideceğiz (1)
12:05 İM Kayserispor Genel Kurulu, 29 Haziran'a ertelendi