Robben kararını verdi!

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih 'teki 10 yıllık macerası sona eren Arjen Robben , sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. 35 yaşındaki kanat oyuncusu, boşa çıkmasının ardından Beşiktaş 'ın transfer hedefleri arasına girmişti.

KARARINI HOLLANDA'DAN YANA KULLANACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. En az 4 sene daha futbol oynamak istiyorum" diyen tecrübeli futbolcu, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Başarılı oyuncunun, yaklaşık 2 haftalık düşünme sürecinin ardından kararını Hollanda Ligi'nde sürdürme kararı verdiği bildirildi.

Deneyimli futbolcunun, kariyerine eski kulübü PSV Eindhoven 'da devam edeceği konuşuluyor.