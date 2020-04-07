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Robert Koch Enstitüsü korona virüsü ile mücadele için yeni APP geliştirdi

Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), korona virüsüyle mücadelede yardımcı olacak "Korona Veri Bağışı" APP'i geliştirdi.

07.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:07
Robert Koch Enstitüsü korona virüsü ile mücadele için yeni APP geliştirdi
Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), korona virüsüyle mücadelede yardımcı olacak "Korona Veri Bağışı" APP'i geliştirdi. Akıllı saat ve kondisyon bilekliği sayesinde kişilerin verileri değerlendirilerek ön bilgi elde edilecek.

Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), korona virüsüyle mücadelede yardımcı olacak spor bilekliği, bilgisayar bağlantılı kol saatleri için ürettiği "Korona Veri Bağışı" APP'i geliştirdi. RKI tarafından geliştirilen bu akıllı sistemli cihazı kullanan ve sağlık verilerini Robert Koch Enstitüsüyle paylaşan kişilerin akıllı cihazlarla elde edilen değerleri Enstitüde uzmanlar tarafından değerlendirilerek kişinin korona virüsü bulaşıp bulaşmadığı konusunda ön bilgi vermesini sağlayacak. "Korona Veri Bağışı" uygulaması hem Android akıllı telefonlar hem de Apple iPhone'lar için kullanılabilir olan RKI tarafından geliştirilen uygulamanın kullanımının gönüllü olduğunu vurguladı.

Kondisyon verileri Korona'ya nasıl yardımcı olabilir?

Robert Koch Enstitüsü tarafından geliştirilen APP sayesinde kalp atış hızı, uyku düzeni takip ediliyor. Kişinin akut solunum yolu hastalığı olması durumunda bu rutinler değişiklik gösterirken, geliştirilen APP sayesindeki kişinin sağlık durumunda farklılık gösterebiliyor. Ateş gibi tipik korona virüs semptomlarının geliştirilen uygulama sayesinde tespit edilmesi ve bu verilerin spor bilekliği ya da saat aracılığı ile Robert Koch Enstitüsü uzmanlarına gönderilmesiyle korona virüs vakalarının erken süreçte tespit edilmesini sağlayacak. Bu sayede kişiye ulaşılarak erken müdahale uygulanarak hastalığın ilerlememesi, başkalarına bulaşmasını engellemek için karantinaya alınması gibi önlemle alınmasına katkı sağlayacak.

Bulaşıcı hastalıklar konusunda otorite olan Robert Koch Enstitüsü bu sayede de ülkedeki bulaşıcı hastalıkların seyrinde öngörü sahibi olabilecek. Kişilerin mahrem bilgileri hiçbir şekilde paylaşılmayacağı açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar H. Wieler, ABD'de akıllı saat ve kondisyon bilekliği verileri ile benzer vaka tahminlerinin elde edildiğini ifade etti. Bu sistemle ABD'de birçok salgın hakkına yeterli bilgiye sahip olunduğunu sözlerine ekleyen H. Wieler, ABD'li yetkililerin başarılı olduklarını bildiklerini belirterek, "Robert Koch Enstitüsü ve e-sağlık şirketi Thryve ve Federal Veri Koruma Görevlisi'nin katılımıyla birlikte "Korona Veri Bağışı" App'ini geliştirdi. Dijital uygulamalar COVID-19'u içermek için şimdiye kadar alınan önlemleri faydalı bir şekilde tamamlayabilir. Birçok kişinin katılacağını umuyoruz. Verilerini değerlendirme için ne kadar çok kişi sunabilirse, korona virüsünün yayılması hakkındaki bulgularımız o kadar doğru olur" açıklamasında bulundu. - BERLİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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