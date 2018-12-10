10 Aralık 2018, 15:28
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Robert Lighthizer: ABD ve Çin'in 1 Mart'a Kadar Anlaşmaya Varması Zor

Robert Lighthizer: ABD ve Çin

– ABD Ticaret Temilcisi Robert Lighthizer, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 1 Mart'a kadar bir ticaret anlaşmasında uzlaşmasının "zor" olduğunu söyledi.

ABD Ticaret Temilcisi Robert Lighthizer, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 1 Mart'a kadar bir ticaret anlaşmasında uzlaşmasının "zor" olduğunu söyledi.

CBS'in "Face the Nation" programında konuşan Lighthizer, "Bence iki ülkenin 1 Mart'a kadar bir anlaşmaya varabilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. ABD Başkanı'yla yaptığımız konuşmalarda Mart'ın sonrasından asla bahsetmiyor, 1 Mart kesin olarak son tarih. Durumun gidişatına baktığımda 90 günün sonunda ek gümrük vergilerinin yeniden arttırılacağını düşünüyorum" dedi. - İstanbul Xi Jinping,Amerika Birleşik Devletleri
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:28