Robert Lighthizer: ABD ve Çin'in 1 Mart'a Kadar Anlaşmaya Varması Zor

– ABD
Ticaret Temilcisi Robert Lighthizer, ABD Başkanı Donald Trump
ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
'in 1 Mart'a kadar bir ticaret anlaşmasında uzlaşmasının "zor" olduğunu söyledi.
CBS'in "Face the Nation" programında konuşan Lighthizer, "Bence iki ülkenin 1 Mart'a kadar bir anlaşmaya varabilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. ABD Başkanı'yla yaptığımız konuşmalarda Mart'ın sonrasından asla bahsetmiyor, 1 Mart kesin olarak son tarih. Durumun gidişatına baktığımda 90 günün sonunda ek gümrük vergilerinin yeniden arttırılacağını düşünüyorum" dedi. - İstanbul
Xi Jinping,Amerika Birleşik Devletleri
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:28