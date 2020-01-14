Robert Mak kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Robert Mak kimdir? Robert Mak pkaç yaşında?

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ROBERT MAK KİMDİR?

Robert Mak doğum tarihi: 8 Mart 1991

Robert Mak kaç yaşında : 28yaşında

Robert Mak nereli: Bratislava, Slovakya

Robert Mak boy : 1,8 m

Robert Mak Kilo : 75 kg

Robert Mak Eş : Zuzana Maková (e. 2014)

Robert Mak Şu andaki takımları: FK Zenit, Slovakya millî futbol takımı

Robert Mak Mevkii : Orta saha

Robert Mak Kardeşleri: Maximilián Mak

Róbert Mak (d. 8 Mart 1991), Zenit Saint Petersburg takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Slovak millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2008 yılında Manchester City kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla 1. FC Nürnberg, PAOK ve Zenit St. Petersburg kulüplerinde oynadı.

Robert Mak

ROBERT MAK KULÜP GEÇMİŞİ

1 Tem 2004/ Man. City Alt.

1 Tem 2007/ Man City U18

1 Tem 2008/ Man City Res.

1 Tem 2010/ Nürnberg

1 Tem 2014/ PAOK Saloniki

1 Tem 2016/ Zenit

1 Tem 2017/PAOK Saloniki

30 Haz 2018/Zenit

ROBERT MAK PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20 : 10 maç, 2 gol, 3 asist

PERFORMANS 18/19 : 35 maç, 6 gol, 5 asist, 1 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 36 maç, 5 gol, 6 asist, 3 asist, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 16/17 : 27 maç, 6 gol, 5 asist

DİĞER PERFORMANSLARI:

2015/16: 46 maç/ 20 gol

2014/15: 35 maç/ 8 gol

2013/14: 20 maç

2012/13: 26 maç/ 6 gol

2011/12: 21 maç/ 4 gol