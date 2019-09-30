Robert Mugabe'nin cansız bedenini çelik tabuta koyup üzerine beton döktüler

Zimbabve'nin eski lideri Robert Mugabe, ailesinin 'bedeni çalınır endişesi' nedeniyle çelik bir tabutla toprağa verildi.

20 GÜNDÜR DEVAM EDEN ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜLDÜ

Zimbabve'nin eski lideri Robert Mugabe'nin cenazesi, ailesi ve hükümet arasında yaklaşık 20 gündür devam eden anlaşmazlığın ardından hafta sonu defnedildi. Ailenin isteği üzerin Mugabe, cumartesi günü doğduğu köy olan Zvimba'da, ikinci eşi Grace Mugabe'nin evinin yakınındaki bir alanda özel bir törenle toprağa verildi.

TABUT DEĞİŞTİRİLDİ

Ancak defin, sıra dışı önlemleri de gözler önüne serdi. Singapur'da 6 Eylül'de yaşamını yitiren lideri taşıyan tabutun, başkent Harere'ye getirildikten sonra 'güvenlik gerekçesiyle' değiştirildiği belirtildi.

"İNSANLAR VÜCUDUNDAN PARÇALARIN PEŞİNDE"

Mugabe'nin en büyük yeğeni Leo Mugabe, "İnsanlar gerçekten onun vücudunun ya da vücudundan parçaların peşinde, o yüzden kurcalanmaya dayanıklı bir tabut istedik. Bu nedenle tabut değiştirildi" dedi.

ÇELİĞİN ÜZERİNE BETON DÖKÜLDÜ

Çelikten yapılan tabutun üzeri de betonla kapatıldı. Robert Mugabe, Zimbabve'yi 37 yıl yönettikten sonra 2017'de istifaya zorlanmış ve 93 yaşında görevi bırakmıştı.