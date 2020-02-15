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Robert Prosinecki: "Biz bu savaşı sürdürüp, havlu atmadığımızı söylemiştik"

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Denizlispor galibiyeti ile ilgili olarak, "3 puan başlı başına zaten böyle bir durumdayken gerçekten ligde kalmak adına çok büyük bir ifade arz ediyor.

15.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:06Robert Prosinecki:
Teknik Direktörü Robert Prosinecki, galibiyeti ile ilgili olarak, "3 puan başlı başına zaten böyle bir durumdayken gerçekten ligde kalmak adına çok büyük bir ifade arz ediyor. Biz bu savaşı sürdürüp, havlu atmadığımızı söylemiştik" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında 15 puan ile ligin son sırasında bulunan Kayserispor, deplasmanda oynadığı Denizlispor'u ikinci yarıda Sapunaru'nun attığı tek golle 1-0 geçmeyi başardı. Karşılaşma sonrası maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Robert Prosinecki, 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu ve ligde havlu atmadıklarını göstergesi olduğunu ifade etti. Robert Prosinecki, "Bugün oyuncularım iyi oynadılar. Galibiyeti hak eden bir takım vardı. Galibiyeti hak eden bir Kayserispor vardı. Daha iyiye gidiyoruz bugün aslında en önemlisi takım olarak oynadık. Bu takım sahada herkes birbiri için savaşan oyuncuları gördü bugün diğer anlamda da özgüven kazandırdı takımı ilk defa ligde galip geldik ben geldikten sonra bu özgüven anlamında çok önemliydi. Tabi ki 3 puan başlı başına zaten böyle bir durumdayken gerçekten ligde kalmak adına çok büyük bir ifade arz ediyor. Önümüzde 2 maç var. İçeride oynayacağız 2 maçı bu 2 maç aslında kazandığımız zaman bugün ki 3 puan daha anlamlı olacak. Daha çok savaşan daha iyi oynayan daha çok çalışan bir Kayserispor olarak bu maçlarda ve oynayacağız 12 maç neredeyse var. Biz bu savaşı sürdürüp, havlu atmadığımızı söylemiştik zaten önceki haftalarda ligde kalacağız" dedi. - DENİZLİ

Robert Prosinecki, Denizlispor, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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