Mart ayında oynayacakları Ermenistan ve Yunanistan maçları öncesinde açıklamalarda bulunan Robert Prosinecki, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılacaklarına inandığını belirterek, "Zor olacak. İtalya grubun favorisi, ama bu pes edeceğimiz anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Prosinecki, Ermenistan ve Yunanistan maçlarının aday kadrosunu açıklamaya daha vakitleri olduğunu kaydederek, "Bazı oyuncularımızın performansından oldukça memnunum. Mesela Edin Visca, Türkiye'de harika işler yapıyor. Takımı lider ve şampiyon olacaklarına inanıyorum. Visca sadece son dönemde değil, uzun süredir çok başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

ÇETNİK LİDERİN DÖVMESİNİ YAPTIRMIŞTI

Prosinecki, koluna yaptırdığı Sırp Çetnik lider Momcilo Djujic dövmesi nedeniyle tepki çeken Sırp asıllı futbolcu Ognjen Vranjes'in de bir daha milli takıma çağrılmayacağını belirterek, "Bir ülkenin milli sporcusu sahada olduğu kadar saha dışında da kendini ispatlamalı." yorumunu yaptı.

Robert Prosinecki, Özel Hayatı Nedeniyle Gündemden Düşmeyen Ognjen Vranjes'e Milli Takım Yolunu Kapattı!">

"BU BÖYLE GİTMEZ"

Vranjes'in daha önce taraftarlarla da tartıştığını ve sık sık özel yaşantısıyla gündeme geldiği anımsatan Hırvat teknik adam, "Bu böyle gitmez. Hepimizin bu ülkenin ve milli takımın hizmetinde olması gerekiyor. Takımı etkileyecek en ufak bir soruna dahi tahammülümüz yok." şeklinde konuştu.

VRANJES İLE JELENA'NIN GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETE SIZMIŞTI

Bilindiği üzere Anderlecht forması giyen Vranjes'in, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa ile samimi görüntüleri internete sızmıştı.

Kaynak: AA