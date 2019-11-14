Roberto Carlos'tan İzlanda maçı öncesi Türkiye'ye destek

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ülkemizde Sivasspor ve Akhisarspor da teknik direktörlük de yapan Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Roberto Carlos, A Milli Takımımızın, İzlanda ile oynayacağı karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

Brezilyalı efsane oyuncu Carlos, "Türkiye-İzlanda mücadelesi ortada bir maç gibi gözüküyor. Türk futbolunu yakından takip ediyorum." dedi.

"TÜRKİYE İZLANDA'YI YENER"

Carlos son olarak, "Çok kaliteli, tecrübeli bir hocaya ve kadroya sahipler. Türkiye'nin iyi bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Seyircileri önünde iyi futbolla güzel bir galibiyet elde edeceklerini söyleyebilirim. Çünkü bu ülke futbola aşık." ifadelerini kullandı.