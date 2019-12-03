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Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor!

Real Madrid'in efsane isimlerinden Roberto Carlos'un adı son günlerde Türk takımlarıyla anılmaya başlandı.

03.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:24

Ülkemizde Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştıran dünyaca ünlü yıldız Roberto Carlos'un 'ye tekrar döneceği konuşuluyor. Geçtiğimiz sezonlar da Real Madrid kulübünde pazarlama yönetimi konusunda görev alan Roberto Carlos'un teknik direktörlüğü geri dönmek istediği öğrenildi.

"FENERBAHÇE'DE YÖNETİM SICAK BAKMIYOR"

Ersun Yanal yönetiminde son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe ile ismi geçen Roberto Carlos'a Fenerbahçe yönetiminin sıcak bakmadığı gelen arasında. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi Türk insanını ve Türklerin futbola olan tutkusunu çok sevdiğini dile getiren Brezilyalı efsane oyuncunun tekrar Türkiye'de yaşamayı istese de Carlos'un bir bahis firmasının reklam yüzü olması sebebiyle bu anlaşmanın şuanda zor olduğu belirtiliyor.

6.5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Roberto Carlos, 2017'de Real Madrid'den 6.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olmuş futbolculuk kariyeri sonrası da 2013'te Sivasspor, 2015 yılında ise Akhisar Belediyespor'u çalıştırmıştı.

Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor!

Roberto Carlos, Real Madrid, Türkiye, Spor


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