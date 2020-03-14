Roberto Mancini'den virüs uyarısı: "Evinizde kalın"
- Roberto Mancini'den virüs uyarısı: "Evinizde kalın" İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.
14.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:05
- Roberto Mancini'den virüs uyarısı: "Evinizde kalın"
İSTANBUL - İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.
İSTANBUL - İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Roberto Mancini'den virüs uyarısı: "Evinizde kalın"
Etiketler : Roberto Mancini, İtalya, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Spor
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı