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Roberto Mancini: Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de yer aldığı A Grubu'ndaki rakiplerinden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

30.11.2019 22:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:42Roberto Mancini: Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de yer aldığı A Grubu'ndaki rakiplerinden 'nın teknik direktörü Roberto Mancini, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ile eşleştikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Mancini, "İstanbul'da çok fazla arkadaşım var. Bu grup için mutluyum. İstanbul'da çalıştım, Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Bu jenerasyonda genç oyunculara sahipler. Bundan dolayı grup aşamasında Fransa'ya karşı iyi oyun çıkardılar" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Galatasaray'ın mevcut durumuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Mancini "Fatih Terim için üzgünüm. Galatasaray ve onun için çok iyi bir dönem değil. Ama biliyorsunuz ki her sene kazanmak imkansız. Şampiyonluk yarışı, çok uzun bir yarış" dedi.

"GALATASARAY TARAFTARINI BEN DE ÇOK ÖZLÜYORUM"

Mancini son olarak Galatasaray ile ilgili gelen soruya, "Galatasaray taraftarını ben de çok özlüyorum. İstanbul'da çalıştığım dönemle ilgili güzel hatıralarım var. Galatasaray'daki tüm oyuncuları ve taraftarları seviyorum. İstanbul'da geçirdiğim bir sene, hayatımdaki fantastik bir seneydi" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Roberto Mancini'nin açıklamaları

Mancini'nin TFF yetkilileri ile el sıkışması



A Milli Futbol Takımı, Roberto Mancini, Türkiye, İtalya, Spor

Kaynak: DHA

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