Roberto Soldado'dan Yeni Sözleşme Yorumu: İmkansız

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Roberto Soldado, Samandıra Can Bartu Tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soldado, "Kendimizi ligin kalan haftalarına hazırlanabilmemiz açısından önemli bir haftayı geçiriyoruz. Aslında ligin en güzel kısmı kaldı. Son anlara girdik. Son virajları oynayacağız. Son maçlarımızı oynayacağız. Yüzde yüzümüzle oynamamız gerek. Bu iki hafta iyi gelecek. Fizik olarak kendimizi iyi hazırlamak istiyoruz. Ligde yukarılara tırmanmamız gerekiyor. Umarım kalan maçlarımızda yüzde 100'müzle sahada oluruz" dedi.

"KALIP KALMAMA KARARI AİLEME BAĞLI"

İspanyol oyuncu, "Yeni sözleşme ile ilgili henüz bir gelişme olmadı. Bana teklif gelmedi. Sözleşmede uzatma maddesi var ama kalan maç sayısına göre otomatik olarak uzaması imkansız. Eğer sezon başını düşünseydim burada keyifli mutlu değildim ve kalmak istemezdim ama Ersun hoca beni hayata bağladı. Artık bu takıma katkı vermek istiyorum. Kalıp kalmama kararı sadece bana bağlı değil aileme de bağlı, onlara sormalıyım. Bu takımda bulunduğum sürece takıma katkı vermek istiyorum ve şu an önemli olan sahayı düşünmek. Ersun hocanın gelişiyle en önemlisi güvenimiz arttı. Fiziksel olarak rakiplerimizden daha fazla koşuyorduk ama en önemlisi güvenimiz geldi." diye konuştu.