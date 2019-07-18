18.07.2019 14:42
Haberler» Spor» Haber

Roberto Soldado: "Granada büyük bir aile"

Roberto Soldado: "Granada büyük bir aile"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado transfer olduğu İspanya'nın Granada takımı için, "Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördükten sonra seçimimi rahatlıkla yaptım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado transfer olduğu İspanya'nın Granada takımı için, "Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördükten sonra seçimimi rahatlıkla yaptım" ifadelerini kullandı.

Sezon sonu Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren İspanyol golcü Roberto Soldado, geçtiğimiz günlerde La Liga ekiplerinden Granada ile sözleşme imzalamıştı. Atılan imzaların ardından Granada taraftarıyla buluşan Soldado, burada kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. İspanya'ya geri dönmek istediğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Başka kulüplerden de teklif geldi ancak Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördükten sonra seçimimi rahatlıkla yaptım" diye konuştu.

Roberto Soldado, yaklaşık 300 taraftarın katıldığı törende fotoğraf çektirip forma imzattı. Yıldız golcü gelecek sezon 9 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Roberto Soldado, Fenerbahçe, İspanya, Granada, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:44   Zargo Toure Gençlerbirliği'nde
16:43   "Ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz"
16:39   Yeni Malatyaspor Guilherme'yi açıkladı
16:39   Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi
16:33   Orta Doğu'nun en yüksek dağında Türk bayrağı dalgalandırdı
16:29   Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
16:28   Profesyonel Liglerde sezon planlamaları açıklandı