Menü
Haberler ›› Spor ››Roberto Soriano'nun Bologna'ya Attığı Harika Gol - Spor

Roberto Soriano'nun Bologna'ya Attığı Harika Gol

Roberto Soriano 2015-16 Serie A sezonunda Bologna'ya karşı harika bir gol atıyor. Sampdoria'nın İtalyan orta saha oyuncusu Soriano, ceza sahası dışından harika bir şutla takımını Stadio Luigi Ferraris'te 2-0'lık galibiyete taşıyor.

16.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:00
Roberto Soriano 2015-16 Serie A sezonunda Bologna 'ya karşı harika bir gol atıyor. Sampdoria 'nın İtalyan orta saha oyuncusu Soriano, ceza sahası dışından harika bir şutla takımını Stadio Luigi Ferraris'te 2-0'lık galibiyete taşıyor. Roberto Soriano'nun Bologna'ya Attığı Harika Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : İtalya Serie A, Sampdoria, Bologna, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Spor
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi Spor
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Spor
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Spor
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak Spor
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Spor
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Spor
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Spor
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı