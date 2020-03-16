Roberto Soriano'nun Bologna'ya Attığı Harika Gol
Roberto Soriano 2015-16 Serie A sezonunda Bologna'ya karşı harika bir gol atıyor. Sampdoria'nın İtalyan orta saha oyuncusu Soriano, ceza sahası dışından harika bir şutla takımını Stadio Luigi Ferraris'te 2-0'lık galibiyete taşıyor.
16.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:00
Roberto Soriano 2015-16 Serie A sezonunda Bologna 'ya karşı harika bir gol atıyor. Sampdoria 'nın İtalyan orta saha oyuncusu Soriano, ceza sahası dışından harika bir şutla takımını Stadio Luigi Ferraris'te 2-0'lık galibiyete taşıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : İtalya Serie A, Sampdoria, Bologna, Spor
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