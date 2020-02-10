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Bu kez Osmaniye'de ortaya çıkan "Robin Hood" 3 bin 500 liralık bakkal borcunu kapattı

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde mahallelinin bakkallara olan borcunu ödeyen gizemli hayırsever, bu kez Osmaniye'de ortaya çıktı. Robin Hood olarak bilinen hayırsever, Osmaniye'de bir bakkala mahallelinin 3 bin 500 liralık borcu için bin euro ödeyip "Beni çok bekletmediniz üstü kalsın" diyerek bahşiş verdi.

10.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:00

'Robin Hood' olarak adlandırılan gizemli hayırsever 'de ortaya çıktı. Merkez 7 Ocak Mahallesi'nde Osman Dal'a ait bakkala lüks bir otomobil ile gelen iki kişi bakkaldan içeri girip mahallelinin bakkala olan borçlarını ödemek istediklerini söyledi. Borç defterindeki mahallelinin borcunu toplayan bakkal dükkanı sahibi Osman Dal alacağının 3 bin 500 lira tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine gizemli hayırsever cebinden bin euro (6 bin 500 TL) çıkarıp bakkala vererek, "Bizi çok bekletmediniz üstü kalsın" deyip geldikleri araca binerek bakkaldan uzaklaştı.

BAKKALIN CAMINA ASTIĞI YAZIYLA DUYURDU

Mahalleliden alacaklarını tahsil eden bakkal Osman Dal üzerinde "Dal marketten duyuru. Değerli müşterilerimiz, veresiye borçlarınızın tamamı hayırsever birileri tarafından 07.02.2020 tarihinde ödenmiştir. Hayırsevere teşekkür ederiz" yazısını iş yerinin camına astı. Borçları tahsil eden Osman Dal, "İki kişi geldi 'Veresiye defterini almak istiyoruz' dedi. 'Durumu iyi olmayanların borcunu ödemek istiyoruz' dediler. Ben de borç defterinden borçları toplamaya başladım. Sonra da işimiz acele bakkala borç yazdıranın durumu iyi değildir zaten dediler. 3 bin 500 lira alacağımız çıktı. Bin euro verip 'Üstünü de diğer ihtiyaç sahiplerine verirsiniz' dediler. Bizde koli yaptık onlara verdik" şeklinde konuştu.

"BİZ BİR HAYIR KURULUŞUNDAN GELİYORUZ"

O esnada bakkalda olan Osman Dal'ın eşi Sevdi Dal ise, "İçeri girip veresiye defterini sorunca ben direk olarak siz o musunuz dedim. Kendisi de bana 'O kim?' diye sordu. 'da bu şekilde hayır yapan kişi dedim. 'Yok hayır biz bir hayır kuruluşundan geliyoruz' şeklinde cevap verdi. Mahallelinin borcunu ödeyip gittiler" şeklinde konuştu.

"O KADAR GÜZEL BİR ZAMANDA OLDU Kİ..."

Bakkala borcu olan ve borcunun ödendiğini öğrenen Muzaffer Kurgun isimli vatandaş ise "Bu vatandaşımız kimse Allah kabul etsin. O kadar güzel bir zamanda oldu ki inanın çok mutluyuz. Ailecek namazımızı kıldık şükrümüzü ettik, ailecek dua ettik. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

Bu kez Osmaniye'de ortaya çıkan

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Kaynak: İHA


Ekonomi

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