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'ROBİN HOOD', O SESE KAYITSIZ KALMADI

İSTANBUL'un dar gelirli semtlerinde içinde 1000 lira bulunan zarflar dağıtan ve 'Robin Hood' olarak adlandırılan hayırsever, Üskadar Kuleli'de dağıttığı zarflardan alan Vecihe Algül'ün "Nişan düğün yapacağım. 3 milyar, 5 milyar da verse iyi olurdu" sözlerine sessiz kalmadı.

25.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:33

İSTANBUL'un dar gelirli semtlerinde içinde 1000 lira bulunan zarflar dağıtan ve 'Robin Hood' olarak adlandırılan hayırsever, Üskadar Kuleli'de dağıttığı zarflardan alan Vecihe Algül'ün "Nişan düğün yapacağım. 3 milyar, 5 milyar da verse iyi olurdu" sözlerine sessiz kalmadı. Kimliği bilinmeyen hayırsever, Algül'e 5 tane tam altının kırmızı kurdeleye takılı olduğu 5'i bir yerde kolye ve bin dolar ile çikolata gönderdi. Büyük mutluluk yaşayan Vecihe Algül'ün hediyeleri aldığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mart ayından bu yana 'da, gecekonduların yoğun olduğu dar gelirli semtlerde, kapılarının altına içlerinde 1000 lira olan zarf bırakan ve mahalle bakkallarındaki borçları ödeyen, çocuklara harçlık dağıtan hayırsever iş insanı, en son cumartesi günü Üsküdar'daki Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıktı.

İstanbulluların 'Robin Hood' olarak isimlendirdiği, gerçek kimliği bilinmeyen hayırseverin burada dağıttırdığı zarflardan biri verilen Vecihe Algül, DHA'ya mikrofonlarına "Gerçekten ihtiyacım vardı. Düğün yapacağım, nişan yapacağım. 3 milyar 5 milyar da verse iyi olurdu. Eşim felçli. Nişanımız olacak, düğün yapacağım. Nasıl olacak diye düşünürken, para geldi. Yarım günlük iş olsa çalışsam" dedi.

5 TANE TAM ALTIN VE BİN DOLAR GÖNDERDİ

Haberlerden Algül'ü dinleyen hayırsever, bu isteğe de kayıtsız kalmadı. Adı bilinmeyen siyah giyimli bir kadın aracılığıyla Algül'e 5 tane tam altının kırmızı kurdeleye takılı olduğu 5'i bir yerde kolye ile içinde bin dolar bulunan zarf ve çikolata gönderdi. Oğlunu evlendirme hazırlığı yapan Algül'ün hediyeleri teslim aldığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hediyeleri teslim eden kadın, bir erkekle geldiği mahalleden ayrıldı.

NERELERDE ZARF DAĞITTI

Kimliğinin bilinmesine izin vermeyen hayırsever bugüne kadar çalışanları aracılığıyla Beyoğlu Hasköy Mahallesi, Başakşehir Şahintepesi Mahallesi, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi, Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi ve Üsküdar Kuleli'de, veresiye defterlerindeki borçlarını sildirip, ihtiyaç sahiplerine içinde bin TL bulunan zarfları dağıttı. 

Para olan zarflardan, hayırseverin yoldan geçerken gördüğü kağıt toplayıcısı, ayakkabı boyacısı ve çöp işçilerine de veriliyor.

Görüntü dökümü:

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-Kadına para ve altın verilmesi

-Çikolata verilmesi

-ARŞİV

-Kadınla röp


'ROBİN HOOD', O SESE KAYITSIZ KALMADI

Robin Hood, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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