Robin van Persie'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Robin van Persie, İngiliz basınına verdiği röportajda o dönem verdiği transfer kararının yanlış olabileceğini söyledi.

Manchester United'da oynamama ihtimalinin belirmesinin üzerine ayrılık kararı aldığını belirten Hollandalı efsane, "Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmem vardı, belki Fenerbahçe'ye gitmemeliydim ve 1 yıl daha kalmalıydım. Ancak Van Gaal teknik direktördü ve amacını bana açıkça deklare etmişti. Orada bir karar vermek zorundasın: Takımda kalıp süre bulmak için savaşacak mısın, bu dürüst bir rekabet olacak mı? Tüm aldığım bilgilerin ışığında, yoluma gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE 87 MAÇTA 36 GOL ATTI

MANU'da 3 yıl boyunca başarılı olduğunu da vurgulayan Van Persie, "Yine de 3 yıl, 3 gün değildi. Uzun bir süre, futbol kariyerimin önemli bir parçası ve İngiltere'de 11 yıllık futbol kariyerim var. Çocukluğumda bunun hayalini kuramazdım" dedi. Robin van Persie, 2015'te geldiği Fenerbahçe'de 3 yıl boyunca forma giydi ve 87 maçta 36 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)