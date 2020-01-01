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Robin van Persie'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

İngiliz basınına konuşan Robin van Persie, "Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmem vardı, belki Fenerbahçe'ye gitmemeliydim ve 1 yıl daha kalmalıydım." sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

01.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:34

'nin eski oyuncularından Robin van Persie, İngiliz basınına verdiği röportajda o dönem verdiği transfer kararının yanlış olabileceğini söyledi.

Manchester United'da oynamama ihtimalinin belirmesinin üzerine ayrılık kararı aldığını belirten Hollandalı efsane, "Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmem vardı, belki Fenerbahçe'ye gitmemeliydim ve 1 yıl daha kalmalıydım. Ancak Gaal teknik direktördü ve amacını bana açıkça deklare etmişti. Orada bir karar vermek zorundasın: Takımda kalıp süre bulmak için savaşacak mısın, bu dürüst bir rekabet olacak mı? Tüm aldığım bilgilerin ışığında, yoluma gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE 87 MAÇTA 36 GOL ATTI

MANU'da 3 yıl boyunca başarılı olduğunu da vurgulayan Van Persie, "Yine de 3 yıl, 3 gün değildi. Uzun bir süre, futbol kariyerimin önemli bir parçası ve İngiltere'de 11 yıllık futbol kariyerim var. Çocukluğumda bunun hayalini kuramazdım" dedi. Robin van Persie, 2015'te geldiği Fenerbahçe'de 3 yıl boyunca forma giydi ve 87 maçta 36 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

Robin van Persie'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Manchester United, Fenerbahçe, Van, Spor


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