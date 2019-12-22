Haberler » Spor » Robin van Persie derbide - Spor

Robin van Persie derbide

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesini locadan takip etti.

22.12.2019 19:33 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:39 Robin van Persie derbide
'nin eski futbolcusu Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin ile oynadığı derbi mücadelesini locadan takip etti.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Robin van Persie de takip ediyor. 2015-2018 yılları arasında 2.5 sezon Fenerbahçe formasını terleten Hollandalı yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin özel daveti üzerine derbi için İstanbul'a geldi. Maç boyunca heyecanlı gözüken Persie'ye tribünlerden tezahüratlarda bulunuldu. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:55   Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Gir sen oyna - Spor
20:52   Fenerbahçe - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR) - Spor
20:45   İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Spor
20:37   Max Kruse, golü Sadık Çiftpınar'a hediye etti! - Spor
20:36   Fenerbahçe - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR) - Spor
20:26   Beşiktaşlıları çılgına çeviren iki pozisyon birden! İsyan ettiler - Spor
20:12   Ozan Tufan'ın golü sosyal medyaya damga vurdu! - Spor
19:44   Pedro Rebocho, Beşiktaş taraftarını çıldırttı! - Spor
19:39   Derbiye VAR damgası! Büyük tepki gördü - Spor
22.12.2019 20:59:21