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Robin van Persie derbide

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesini locadan takip etti.

22.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:50 Robin van Persie derbide
'nin eski futbolcusu Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin ile oynadığı derbi mücadelesini locadan takip etti.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Robin van Persie de takip ediyor. 2015-2018 yılları arasında 2.5 sezon Fenerbahçe formasını terleten Hollandalı yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin özel daveti üzerine derbi için İstanbul'a geldi. Maç boyunca heyecanlı gözüken Persie'ye tribünlerden tezahüratlarda bulunuldu.
(İHA)

Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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