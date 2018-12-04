Robinho'dan Yeni Sözleşme Müjdesi!

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Robinho Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 'i sahalarında yenmenin çok zor olduğunu belirterek, bunu başardıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti. Ligin uzun bir maraton olduğunu kaydeden ifade eden Brezilyalı yıldız, kazanarak devam etmeleri gerektiğini belirtti.

"Umarım Türk futboluna daha büyük mutluluk veririm"

Sivas 'ta çok mutlu olduğunu söyleyen Robinho, "Basit bir hayatım var; antrenman ve ev arasında geçiyor. Sevdiğim, aşık olduğum şeyi yapma imkanı buluyorum burada. Umarım ilerleyen yıllarda Türk futboluna ve taraftarlara daha büyük mutluluk veririm. Buraya gelmeden önce sadece İstanbul 'u tanıyordum. Roberto Carlos ve Cicinho ile konuştum. Çok olumlu şeyler söylediler. Taraftarların futbolculara karşı çok iyi niyetli olduğundan bahsettiler. O yüzden burayı tercih ettim" diye konuştu.

Süper Lig'i de değerlendiren Robinho, "Spor Toto Süper Lig; zor ve güzel bir lig. Büyük takımlar var. Oynaması zor olan bir lig ama mutluyum" şeklinde konuştu.

"Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik"

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Robinho, "İnşallah Demir Grup Sivasspor 'da kalırım. Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Olumlu geçti. Umarım bir ortak nokta bulur ve ben 10 yıl daha Sivas'ta kalırım" ifadelerini kullandı.

David Braz: "Süper Lig zor bir lig"

Kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı savunma oyuncusu David Braz ise Robinho ile aynı takımda oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Robinho çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir dost. Santos'tayken çok sayıda kupa kazanmamda yardımcı oldu. Ülkemiz dışında da Robinho gibi bir arkadaşla aynı takımda oynayabilmek benim için çok büyük mutluluk" dedi.