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Robinho, Olympiakos maçında kaçırdığı golle yok artık dedirtti!

Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Robinho, Olympiakos maçında kaçırdığı golle yok artık dedirtti. Maçı anlatan spiker Erdoğan Arıkan da şaşkınlığını, "Gözlerime inanamıyorum. Olacak iş değil." sözleriyle belirtti.

13.08.2019 22:20
Robinho, Olympiakos maçında kaçırdığı golle yok artık dedirtti!

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan Bobby Madden yönetti.

BOMBOŞ POZİSYONDA TOPU KALECİYE NİŞANLADI

Maça mutlak galibiyet parolasıyla başlayan Başakşehir maç içinde net fırsatlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Visca'nın pasında bomboş pozisyonda topu ağlara gönderemeyen Robinho, yok artık dedirtti.

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Maçı anlatan spiker Erdoğan Arıkan da kaçan pozisyona, "Gözlerime inanamıyorum. Olacak iş değil." yorumunda bulundu.

Robinho, Olympiakos maçında kaçırdığı golle yok artık dedirtti!

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