Robolutıon'19'da Robotların Mücadelesi Başladı

9 – 10 Mart tarihleri arasında Özel Bursa Kültür Okulları Özlüce Kampüsünde gerçekleştirilecek, ODTÜ, Marmara Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi gibi Türkiye'nin seçkin üniversitelerinin yanı sıra, çok sayıda lisenin de 350 öğrenci ve 400'ü aşkın robotla katıldığı ulusal düzeydeki yarışma öğrencilerin ve velilerin yoğun katılımıyla başladı.

ROBOLUTION '19 açılış programına Özel Bursa Kültür Okulları Kurucularından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya, Bilişim Garaj Akademisi Kurucu, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Özdemir, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan başta olmak üzere elektronik, mekanik, robotik kodlama alanında meraklı çok sayıda öğrenci katıldı.

"Teknolojinin doğru kullanan gençlerin neler başarabileceği ortada"

ROBOLUTION '19 yarışmasının açılışında konuşan Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya, "Geçen yıla göre eksiklerimizi giderdiğimiz, iyi yönlerimizin daha da üstüne koyduğumuz ROBOLUTION Robot Yarışmasıyla yine beraberiz. Özel Bursa Kültür Okulları olarak, kuruluşumuzdan bu akademik başarılarımız Türkiye'nin gündeminde olan bir okul olduk. Fakat bunu yaparken salt, klasik eğitim anlayışından ziyade, öğrencilerimizin sanatsal, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişimlerini ön planda tuttuk. Aykırı düşünen, ezber bozan yapımızla, öğrencilerimizin, akranlarına kıyasla daha farklı olmalarını amaçladık" dedi.

Özel Bursa Kültür Okulları olarak robotik, kodlama alanlarını uzun yıllar önce gündemlerine aldıklarını belirten Sırakaya, "Dijital değişim ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunun uzun zamandır farkındayız. Zafer Hocamla ve eğitim kadromuzla beraber, öğrencilerimizi bu geleceğe iyi bir şekilde hazırlamayı arzuladık ve bu yolda ilerledik. Silikon Vadisi örneğinde olduğu gibi teknolojiyle erken yaşta tanışan ve doğru bir şekilde kullanan gençlerin neler üretebileceği ortada. Bizde öğrencilerimize dijital gelecekte iyi insan olmayı, teknolojiyi doğru, verimli kullanmayı ve bunun getirdiği doğruları hayatlarına en düzgün şekilde entegre etmelerini istedik. Bu yüzden ROBOLUTION'19'un mottosunu 'Dijital Gelecekte İyi İnsan' olarak belirledik" diye konuştu.

"Yarışmaların kaybedeni olmayacak"

Yarışamaya katılan hiçbir öğrencinin kaybeden olmayacağını vurgulayan Sırakaya, "Gençlerimizi girişimde bulunma, deneme cesaretini gösterdikleri için tebrik ediyorum. Bu yarışmalardan tüm öğrenciler ders çıkarak, denenmişlerden tecrübe edinecek ve daha iyisini yapacaktır. Bu yüzden burada kaybeden olmayacak. Yarışmaya katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Uyandığınızda işsiz değil, işlevsiz kalabilirsiniz

'Dijital Gelecekte İyi İnsan' olma temasıyla düzenlenen söyleşide konuşan, Bilişim Garaj Akademisi Kurucu, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Özdemir de, klasik eğitimin gençleri geleceğe doğru bir şekilde yetiştiremeyeceğini söyleyerek, teknolojiye önem vererek ROBOLUTION'19 yarışmasını düzenleyen Özel Bursa Kültür Okullarına tebriklerini iletti. Özdemir, "Robotiğin, kodlamanın, yazılımın getirdiği evrimsel süreçten kaçınılmayacağını düşüyorum. Artık bir sabah uyandığınızda işsiz değil, işlevsiz kalabilirsiniz. Bu yüzden insanlar artık ortalama üzeri beceri sahibi olmak zorundadır" dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Özdemir," Her şey hayal etmekle başlar. Denemekten ve başarısız olmaktan asla korkmayın. Deneyimleriniz sizleri daha iyi noktaya taşıyacaktır. Artık inovasyon yapmak kolaylaştı, bunun için çok fazla imkanınız var. Fakat yazılımı, teknolojiyi, mekaniği iyi yaparken tasarımı ve estetiği unutmayın. Başarı bu ikisinin beraberce iyi olmasından geçer. Kendi yaptığınızı beğenip durmayın, her zaman daha iyisini yapmaya çalışın. Ve mutlaka doğaya ve insanlığa saygılı ürünler geliştirmek için çabalayın" şeklinde konuştu.

"Öğrenmenin mutlaka bir hikayesi olmalı"

İnteraktif sunumunda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere sorular soran MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan ise, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin isteklerinin genel olarak başarılı ve iyi insan olmayı tercih ettiğini söyledi. Özcan, "İyi olmayı, başarılı olmayı herkes ister fakat asıl üzerinde durmamız gereken konu neyi, nasıl öğreneceğimiz" diye konuştu.

Öğrenmede yapılandırılmacılık teorisini anlatan Özcan en sağlıklı öğren yolunun deneyimle ve yaşayarak gerçekleştiğini söyledi. Özcan, "Bilgi, öğrenen insan tarafından yapılandırılır. Öğrenme, öğrenilen konuya ilişkin zihinsel bir yapının oluşmasıdır ve insanlar tarafından sürekli, yeniden yapılandırılarak devam eder. Öğrenmenin mutlaka bir hikayesi olması gerekir ki, alınan ders, edinilen bilgi asla unutulmasın" dedi.

Yarışmalar 2 gün sürecek

Konuşmaların ardından, Türkiye'nin dört bir yanından katılan yarışmacıların 400'ü aşkın robotunun, mini sumo, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen ve arazi kategorilerinde 2 gün boyunca renkli yarışmaları ve rekabetiyle geçecek olan ROBOLUTION Robot Yarışması başladı.

10 Mart tarihinde yapılacak final müsabakalarının ardından her kategoride ilk üç dereceye giren yarışmacılara çeşitli para ödülleri verilecek.

Kaynak: Bültenler