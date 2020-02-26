Haberler » Güncel » RoboRAVE İstanbul İçin Geri Sayım - Haber

RoboRAVE İstanbul İçin Geri Sayım

Geleceğin teknolojisi olan robotların yarıştığı ve öğrencilerin tasarımdan programlamaya kadar tüm becerilerini geliştirdiği uluslararası robot yarışması RoboRAVE başlıyor.

26.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:10RoboRAVE İstanbul İçin Geri Sayım

Bu sene 'de ikinci kez düzenlenen RoboRAVE, 21 Mart Cumartesi günü Özyeğin Üniversitesinde gerçekleştiriliyor. Robot tutkunlarını bir araya getirecek yarışmanın ev sahipliğini ise İELEV Makers Kulübü üstleniyor.

Robotların nasıl tasarlandığını, inşa edildiğini, programlandığını öğrenci ve öğretmenlere öğreten uluslararası robot yarışması RoboRAVE, 21 Mart Cumartesi günü Özyeğin Üniversitesinde İELEV Makers Kulübü ev sahipliğinde başlıyor. Merkezi Amerika'da bulunan ve ilk olarak 2001 yılında New Mexico'da düzenlenmeye başlayan RoboRAVE Robot Yarışması, Türkiye'de Erkek Lisesiler Eğitim Vakfı (İELEV) Okulları tarafından ikinci kez gerçekleştiriliyor.

"Bugünün oyunu, yarının kazancı" sloganıyla yola çıkan ve bugüne dek binlerce öğrenciye öğrenmeyi, paylaşmayı ve takım çalışmasını aşılayan RoboRAVE yarışmasında katılımcılar Sumo Robot, Girişimci Robot, Iq Yenilikçi Robot, Çizgi İzleyen Robot, Zihin Kontrollü Robot ve Robo Etik gibi 6 farklı kategoride mücadele ediyor.

Ulusal ve uluslararası birçok okuldan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde öğrencilerin; 2 ila 4 kişilik takımlar halinde, 1 takım lideri ve 1 robot ile başvurabildiği yarışmanın kazananlarını sürpriz ödüller bekliyor.


İstanbul, 21 Mart, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı Muhallebi Tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 16:19:05