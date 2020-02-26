RoboRAVE İstanbul İçin Geri Sayım

Bu sene Türkiye 'de ikinci kez düzenlenen RoboRAVE, 21 Mart Cumartesi günü Özyeğin Üniversitesinde gerçekleştiriliyor. Robot tutkunlarını bir araya getirecek yarışmanın ev sahipliğini ise İELEV Makers Kulübü üstleniyor.

Robotların nasıl tasarlandığını, inşa edildiğini, programlandığını öğrenci ve öğretmenlere öğreten uluslararası robot yarışması RoboRAVE, 21 Mart Cumartesi günü Özyeğin Üniversitesinde İELEV Makers Kulübü ev sahipliğinde başlıyor. Merkezi Amerika'da bulunan ve ilk olarak 2001 yılında New Mexico'da düzenlenmeye başlayan RoboRAVE Robot Yarışması, Türkiye'de İstanbul Erkek Lisesiler Eğitim Vakfı (İELEV) Okulları tarafından ikinci kez gerçekleştiriliyor.

"Bugünün oyunu, yarının kazancı" sloganıyla yola çıkan ve bugüne dek binlerce öğrenciye öğrenmeyi, paylaşmayı ve takım çalışmasını aşılayan RoboRAVE yarışmasında katılımcılar Sumo Robot, Girişimci Robot, Iq Yenilikçi Robot, Çizgi İzleyen Robot, Zihin Kontrollü Robot ve Robo Etik gibi 6 farklı kategoride mücadele ediyor.

Ulusal ve uluslararası birçok okuldan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde öğrencilerin; 2 ila 4 kişilik takımlar halinde, 1 takım lideri ve 1 robot ile başvurabildiği yarışmanın kazananlarını sürpriz ödüller bekliyor.