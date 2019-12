Robot Olimpiyatları'nda Türkiye'ye şampiyonluk getirdiler

Dünya Robot Olimpiyatı Derneği (WRO) tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen 'Dijital Kategoride Robotik Kodlama' yarışmasında; Bilfen Lisesi öğrencilerinin yer aldığı takım Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi.

Bu yıl ilk defa Dünya Robot Olimpiyatı Derneği (WRO) tarafından düzenlenen 'Dijital Kategoride Robotik Kodlama' yarışmasına 15 ülkeden 30 takım katıldı. Yarışmada Ankara Çayyolu Bilfen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elifnaz Tekin ve 9. sınıf öğrencisi Onur Tekin'in de aralarında olduğu 'Robotum' isimli takım Dünya Şampiyonu oldu. Ayrıca bireysel kategoride de yarışan Tekin kardeşlerden Onur Tekin birinci, Elif Tekin ise ikinci olarak başarı elde etti.

DÜNYA ROBOT OLİMPİYATI (WRO) HAKKINDA:

Dünya Robot Olimpiyatı Vakfı, Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) Derneği'ni desteklemek için Amerika'da kurulmuş bir organizasyondur. Temel amaç, uluslararası düzeyde robotik kodlama yarışma ve aktiviteleri ile mümkün olduğunca çok sayıda gencin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgisini çekmek ve bu alanlarda çalışmalar yapmalarını teşvik etmektir. WRO ilkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini "düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ve aktiviteleri" düzenleyerek geliştirir. Türkiye'de WRO yarışmalarını Bilim Kahramanları Derneği düzenler. WRO yarışmaları her yıl dünya çapında gündem oluşturan bir tema ile 10-19 yaş arası gençler için açık, kurallı ve futbol kategorilerinde düzenleniyor. Dünyada 2004 yılından beri 16 yıldır düzenlenen WRO yarışmaları, ülkemizde 2015 yılından beri 5 yıldır düzenleniyor. Dünyada her yıl WRO yarışmalarına 70'den fazla ülke katılıyor. Türkiye'de her yıl bu yarışmalara 200 kadar takım katılıyor. Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2019, İzmir'de Fuarizmir'in ev sahipliğinde, 4 Mayıs tarihinde düzenlendi. Ödül alan takımlar Kasım ayında Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Robot Olimpiyatı'na katıldılar.