Robot şefler Türk mutfaklarına giriyor

Robot şefler Türk mutfaklarına giriyorMutfaklarda robot aşçılar dönemi

İSTANBUL - İçindeki çipe yüklenen yemek tarifleri ile 250 çeşit yemek yapabilen mutfak robotu, ev eşyaları ve züccaciye eşyalarının sergilendiği fuarda ilgi odağı oldu. 12 mutfak robotunun yaptığı işi yapabilen robot 30 dakika içinde 3 çeşit yemek yapabilme özelliğine sahip. Mutfak araç gereçlerinden, seramik, cam, mobilya dekorasyon ürünlerinin sergilendiği 3'üncü Uluslararası Home Concept Züccaciye Ev Eşyaları Aksesuar Üretici & Markalar Fuarı İstanbul Yeşilköy'de düzenlenen fuar alanında kapılarını açtı. Fuarda 250 çeşit yemek yapabilen mutfak robotu ilgi odağı oldu. Yemek yapma derdine son veren akıllı mutfak robotunun aynı anda 30 dakika içinde 3 çeşit yemek yapabildiği bildirildi. Sağlıklı, hızlı yemekler hazırlamak için, sadece profesyonel değil, aynı zamanda bireysel kullanıcılarında rahatça çalışabileceği mutfak robotu kullanımının Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladığı belirtildi."Çipin içinde Türk damak tadına uygun yemek tarifleri yüklü"Yemek yapma robotunun satış temsilcisi Suzan Hafale, robotta 12 mutfak aleti fonksiyonunun bulunduğuna dikkat çekerek, "Robot ile buğday öğütüp, hamur yoğurma özelliği sonrasında kendi ekmeğinizi dahi yapabiliyorsunuz. Robotun içindeki çipe yüklü olan 250 çeşit yemek tarifi ile robot size adım adım yemek hazırlatıyor. Çipin içinde Türk damak tadına uygun yemek tarifleri yüklü. Aynı anda 3 çeşit yemek yapabiliyorsunuz ve 3 çeşit yemeğin kokuları bölmeler sayesinde birbirine karışmıyor. Malzemeler hazır olunca robot adım adım yemekleri hazırlıyor. Robot elektrikle çalışıyor, ekonomik ve tasarruflu bir robot" dedi."Yemek yapma tecrübesi olmayan yeni evli çiftler robota ilgi gösteriyor"Yemek yapan mutfak robotunun kullanım alanlarından da bahseden Hafele, "Robot profesyonel mutfaklarda kullanıyordu ama artık evlerde de bireysel olarak yaygınlaştı. Yemek yapmasını bilmeyenler, yemek tecrübesi olmayan yeni evli çiftler robota ilgi gösteriyor. Yemek yapmasını bilmeyenler bu robotu alsın. Robot ile yemek yapmanın dışında bebek mamaları da hazırlanıyor, annelere kolaylık sağlıyor" ifadelerini kullandı.Dekoratif ev eşyaları, mutfak ve zücaciye ürünlerinin sergilendiği fuar 14-17 Kasım tarihleri arası ziyaretçilerine açık olacak.

Kaynak: İHA