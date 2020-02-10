Robotiğin yükselen yıldızlarına 'en prestijli' ödülü

Öğrencilerin mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını keşfettikleri, tasarım ve kodlamayı bir arada kullandıkları VEX Robotik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi'nin Script Robotics takımı 12'li kule ile Türkiye rekorunu kırarak, 46 takım arasında 'En Prestijli' ödülünün sahibi oldu. Takımın hedefi ise, Amerika'da Türkiye'yi temsil etmek.

40'tan fazla ülkeden 18 bin takımın bin 350 oyunda yarıştığı, ortaokul ve liselere yönelik dünyanın en büyük robotik etkinliği VEX Robotik Yarışması'nda, öğrenciler koçları rehberliğinde robotlar yapıp yıl boyunca düzenlenen yarışmalara katılıyorlar. Mühendislik probleminin oyun formatında verildiği yarışmada, öğrencilerin mühendislik becerileri ile birlikte ekip çalışması, iletişim, işbirliği, proje yönetimi ve eleştirel düşünme gibi hayat becerilerinin kazandırılması hedefleniyor. Dünya'nın en çok katılımcıya sahip yarışması unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren VEX Worlds Türkiye ile sezon sonunda şampiyon olan takım Amerika'da düzenlenen Vex Dünya Şampiyonasına katılım hakkı kazanıyor. Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi'nin Script Robotics takımı, geçtiğimiz hafta sonu 46 takımın yarıştığı İstanbul VRC turnuvasında en prestijli ödülün sahibi oldu. Ödül ile birlikte Türkiye şampiyonasına katılım hakkı kazanan öğrencilerin hedefi, Amerika'da Türkiye'yi temsil etmek.

'TÜRKİYE REKORU KIRDIK?

Semih Çevik, Lale Nur Fazlı, Şevval Çeki, Gülfem Şen ve Şevval Egeli? den ve 1 koç öğretmenden oluşan 6 kişilik Script Robotics Takımı kaptanı Semih Çevik, takım mottolarının 'her zaman ileriye, her daim zaferlere' olduğuna dikkat çekti.

Türkiye rekoru kırdıkları için mutlu olduklarını belirten Çevik, 'Yarışmada yeni bir tema yayınlanıyor. Yayınlanan temalara göre de robotlar tasarlıyoruz. Yarışmada bir görevimiz oluyor. 4 metrelik bir saha içerisinde küpleri en fazla üst üste koyabilen, en yüksek puanı almış oluyor. Biz 12'li kule yaparak Türkiye rekoru kırdık' dedi.

'FİZİK VE MATEMATİK OLMADAN ROBOTU YÜRÜTMEK ÇOK ZOR?

Robotun hazırlık sürecinden bahseden kaptan Çevik, şunları söyledi:

'Robot yapmadan önce mühendislik ve tasarım sürecimiz var. Araştırarak testler ve hesaplamalar yapıyoruz. Düzenli bir şekilde iş planını yapıp, robotumuzu günlere ayırıyoruz, iş bölümü ile birlikte yapıyı oluşturmuş oluyoruz. Ödülü almak için hem sürüşte hem de yazılımda saha içi performans ve davranışta iyi olmanız gerekiyor. Biz de ekip olarak bunu başardık. Robotumuzu yaparken birçok ders alanını da kullanıyoruz. Fizik ve matematik işlemleri yapmadan robotu yürütmek çok zor. Derslerimize katkısı çok fazla.?

'YAKLAŞIK 1 AYDA TAMAMLANDI?

Kendi ağırlığı 15 kilograma yakın olan tasarım robotun yaklaşık 1 ayda tamamlandığını belirten Çevik, 'Robotu yaparken bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. 1 ay gibi bir süre harcadık. 2 hafta sorunlarla uğraştık ve geriye kalan haftalarda pratik sürüşler ve deneme sürüşlerini yaptık. Robotu yapmak zorlu bir süreç, bazı sorunlar yarış esnasında da çıkabiliyor. Türkiye şampiyonasına katılım hakkı kazandık ve bundan sonraki hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup Amerika'da ülkemizi temsil etmek' dedi.

'YAZILIMI KENDİM ÖĞRENEREK YAZDIM?

Takımın tek yazılımcısı olan 10'uncu sınıf öğrencisi Lale Nur Fazlı, yazılımda yaşanan problemlere çözümler ürettiğini belirterek, 'Yazılımı öğrenmeye Bahçeşehir Üniversitesi CodeCamp eğitimleriyle başladım. Orada değişik alanlarda eğitim gördüm ama VEX'in yazılımını kendim öğrenerek yazdım. Yazılımda driverın isteklerine göre kontrolleri entegre etmeye çalışıyorum ve mekaniklerle bunu yürütmem çok önemli. Yoksa 'ileri git' dediğimde robot yana kayabilir ve bu daha büyük bir soruna yol açabilir. Turnuvada her maçtan önce 15 saniye otonom süreci oluyor. Bu 15 saniyenin kodlarını da ben yazıyorum. Burada robotun düz gitmesi ya da manevra yapması için mekaniklerle entegre etmemiz çok önemli bir süreç? ifadelerini kullandı.

'PROBLEMLERİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ?

Takımda mekanikten sorumlu 10'uncu sınıf öğrencisi Gülfem Şen ise, 6'ncı sınıftan itibaren arduino, maker, yazılım eğitimleri aldığına dikkat çekti. Şen, 'Robotu tasarlarken ilk önce bir kağıda çizim yapıyoruz ve bu çizimden sonra robotun üzerinde deniyoruz. Denedikten sonra da bizim için hangisi sağlamsa o sistemi deniyoruz. Her sürüşten sonra çıkan problemleri aza indirgemeye çalışmak için elimizden geleni yapıyoruz' diye konuştu.

'MÜHENDİSLİK DEFTERİ İLE ÖDÜLE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUZ?

Mekaniğe yardım eden 9'uncu sınıf öğrencisi Şevval Egeli ise, takımda mekaniğe yardım ettiğini ve mühendislik defterini tuttuğunu söyledi.

Egeli, 'Mühendislik defteri ödül almamızı çok etkiliyor. Yaptığımız robotun tasarım sürecini aktarıyorum, tasarımları yaptığımız hesaplamaları çizimleri yazıyorum. Mühendislik defterinin olmaması takıma geri plana düşürüyor çünkü her şekilde iyi olmamız gerekiyor' dedi.