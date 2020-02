Robotiğin yükselen yıldızlarına ödül

Öğrencilerin mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını keşfettikleri, tasarım ve kodlamayı bir arada kullandıkları VEX Robotik Yarışması'nda, Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi'nin Script Robotics takımı, 12'li kule ile Türkiye rekorunu kırarak 46 takım arasında "en prestijli" ödülün sahibi oldu.Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, "Excellence Award" ödülünü kazanan takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Takım, Amerika'da Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.40'tan fazla ülkeden 18 bin takımın bin 350 oyunda yarıştığı, ortaokul ve liselere yönelik dünyanın en büyük robotik etkinliği VEX Robotik Yarışması'nda, öğrenciler koçları rehberliğinde robotlar yapıp yıl boyunca düzenlenen yarışmalara katılıyor.Mühendislik probleminin oyun formatında verildiği yarışmada, öğrencilere mühendislik becerileri ile birlikte ekip çalışması, iletişim, iş birliği, proje yönetimi ve eleştirel düşünme gibi hayat becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen 6 kişilik Script Robotics takımının kaptanı Semih Çevik, Türkiye rekoru kırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Yarışmada yayınlanan temalara göre robotlar tasarlıyoruz. Yarışmada bir görevimiz oluyor. 4 metrelik bir saha içerisinde küpleri en fazla üst üste koyabilen, en yüksek puanı almış oluyor. Biz 12'li kule yaparak Türkiye rekoru kırdık." ifadelerini kullandı.Robotun hazırlık sürecine değinen Çevik, şunları kaydetti:"Robot yapmadan önce mühendislik ve tasarım sürecimiz var. Araştırarak testler ve hesaplamalar yapıyoruz. Düzenli bir şekilde iş planını yapıp robotumuzu günlere ayırıyoruz, iş bölümü ile birlikte yapıyı oluşturmuş oluyoruz. Ödülü almak için hem sürüşte hem de yazılımda saha içi performans ve davranışta iyi olmanız gerekiyor. Biz de ekip olarak bunu başardık. Robotumuzu yaparken birçok ders alanını da kullanıyoruz. Fizik ve matematik işlemleri yapmadan robotu yürütmek çok zor. Derslerimize katkısı çok fazla.""Yazılımı kendim öğrenerek yazdım"Takımın tek yazılımcısı olan 10'uncu sınıf öğrencisi Lale Nur Fazlı da yazılımda yaşanan problemlere çözümler ürettiğini belirterek, "Yazılımı öğrenmeye Bahçeşehir Üniversitesi CodeCamp eğitimleriyle başladım. Orada değişik alanlarda eğitim gördüm ama VEX'in yazılımını kendim öğrenerek yazdım. Yazılımda driver'ın isteklerine göre kontrolleri entegre etmeye çalışıyorum ve mekaniklerle bunu yürütmem çok önemli. Yoksa 'ileri git' dediğimde robot yana kayabilir ve bu daha büyük bir soruna yol açabilir. Turnuvada her maçtan önce 15 saniye otonom süreci oluyor. Bu 15 saniyenin kodlarını da ben yazıyorum. Burada robotun düz gitmesi ya da manevra yapması için mekaniklerle entegre etmemiz çok önemli bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.Takımda mekanikten sorumlu 10'uncu sınıf öğrencisi Gülfem Şen ise 6'ncı sınıftan itibaren arduino, maker ve yazılım eğitimleri aldığını bildirdi. Şen, "Robotu tasarlarken ilk önce bir kağıda çizim yapıyoruz ve bu çizimden sonra robotun üzerinde deniyoruz. Denedikten sonra da bizim için hangisi sağlamsa o sistemi deniyoruz. Her sürüşten sonra çıkan problemleri aza indirgemeye çalışmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.9'uncu sınıf öğrencisi Şevval Egeli, takımda mekaniğe yardım ettiğini ve mühendislik defterini tuttuğunu aktararak, "Mühendislik defteri ödül almamızı çok etkiliyor. Yaptığımız robotun tasarım sürecini aktarıyorum, tasarımları yaptığımız hesaplamaları, çizimleri yazıyorum. Mühendislik defterinin olmaması takımı geri plana düşürüyor. Çünkü her şekilde iyi olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.