Robotik cerrahi nedir?

Robotik operasyon asıl anlamıyla vücut dışından yapılan laparoskopik ameliyatların teknolojik olarak daha gelişmiş halidir. Robotik operasyonlarda daha iyi bir görüş açısı sağlanarak hem cerrahi açıdan hem de hasta açısından büyük kolaylık sağlanmış olur. Robotik cerrahi ünitesi 3 parçadan oluşur:

Robot konsolu: Burayı operasyonu gerçekleştirecek cerrah kullanır. Buradan operasyon sahasını 3 boyutlu görüş imkanı ve 10 kat büyük görme imkanı bulunmaktadır.

Robotik kollar: Burada hastaya yerleştirilecek olan robotik kollar bulunmaktadır. Cerrah konsoldan bu kolları uzaktan yönetir.

Robotik kule: Burada asistanın operasyonu takip edeceği monitör, ışık kaynağı ve kamera yuvası bulunmaktadır. Asistan cerrah ameliyatı buradan takip ederek konsol cerrahına bilgi verir ve gerektiğinde yardım eder.

Nasıl uygulanır?

Yapılan ameliyatlarda operasyon laparoskopik (vücut dışından delikler açarak) yapılacakmış gibi önce robot kollarının yerleşeceği portlar (çalışma kanalları) açılır. Bu vücuda açılan port sayısı yapılacak operasyonun tipine ve operasyon anındaki ihtiyaca göre değişebilir. Örneğin prostat kanseri için yapılan robotik prostatektomi ameliyatında beş adet açılırken, böbrek kanseri için yapılan robotik nefrektomi operasyonlarında 4 adet açılır. Portlara robotik kollar yerleştirilmesi ardından cerrah konsola geçer ve operasyona başlar. Bu sırada hasta başında 2 hemşire ve en az bir tane asistan cerrah mevcuttur. Bu kişiler konsol cerrahının dediklerini yapar ve yardımcı olurlar.

Hangi hastalıklarda uygulanır?

Robotik ameliyatlar çoğu branşta kullanılmasının yanında ürolojide de gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ürolojik olarak prostat kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri, üreter kanseri, üreter darlığı, idrar kaçırma cerrahisi, böbrek çıkım tıkanıklıkları, kanal darlıkları gibi birçok operasyon günümüzde robotik gerçekleştirilmektedir.

Avantajları nelerdir?

Daha az kan kaybı... Robotik cerrahide uygulanan teknolojisinin hem doktor hem de hasta için önemli avantajları bulunmaktadır. Öncelikle hasta açısından bakıldığında robotik cerrahide açık cerrahi ile kıyaslandığında daha az kan kaybı olur. Robotik cerrahi sırasında karın içi gaz ile şişirilmekte, gaz basıncı damarlar üzerine bası yaparak kanamayı önlemektedir. Ameliyat bittiğinde karın içindeki bu gaz boşaltılmakta, daha sonra üç boyutlu görme olanağı sağlayan, yüksek görüntü kalitesine sahip ve ameliyat sahasını on kat büyütebilen özel kameralar sayesinde kanayan damarlar daha kolay fark edilmekte ve mühürlenerek durdurulabilmektedir.

Daha erken taburcu... Robotik cerrahi uygulanan hastalar diğer hastalara göre hastanede daha az kalırlar ve daha erken taburcu edilirler. Bunun nedeni robotik cerrahide ameliyat kesilerinin daha küçük olması, kan kaybının daha az olması ve ameliyat sonrası hastaların daha az ağrı duymasıdır.

Sonda daha çabuk çekilir... Robotik cerrahi yöntemiyle radikal prostatektomi ameliyatı olan hastaların sondası daha erken dönemde çekilir. Yani sondalı kalma süreleri daha kısadır. Bunun nedeni ise robotik prostatektomi ameliyatında idrar kesesi ile üretra adı verilen dış idrar yolunun birbirine daha iyi ve su geçirmez bir şekilde dikilebilmesidir. Sonda alınma süresi genellikle 5 gündür.

Daha az ağrı... Robotik cerrahi uygulanan hastalar ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duyarlar ve ağrı kesici ilaç alma ihtiyacı daha azdır. Çünkü yara kesileri açık cerrahiye göre daha küçüktür ve bu yüzden daha az ağrı hissederler.

Daha iyi kanser kontrolü... Robotik cerrahide kanser kontrolü daha iyi sağlanır. Üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntü özelliğine sahip kamera ve 7 derece hareket edebilme yeteneği olan robot kolları ile ameliyat sırasında kanserli doku daha net olarak görülür ve çıkarılır.

Daha çabuk idrar kontrolü... Robotik cerrahi ile uygulanan prostat ameliyatları sonrası idrarı kontrol edebilme daha iyidir ve daha çabuk olur. Görüntünün daha iyi olması, kanamanın daha az olması, mesane ile idrar kanalının daha iyi dikilebilmesi ameliyat sonrası dönemde idrar kontrolünün daha çabuk olmasını sağlar.

Cinsel yaşama daha çabuk dönüş... Robotik cerrahi ile yapılan prostat kanser ameliyatı sonrası daha erken cinsel yaşama dönüş görülür. Tıbbi açıdan uygun olan hastada, sertleşmeyi sağlayan prostat etrafındaki sinir ve damar demetinin korunması, robotik cerrahi ile daha mümkün olmaktadır. Bu yüzden ameliyat sonrası dönemde cinsel yaşama dönme bu hastalarda daha erken olmaktadır.