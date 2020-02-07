Haberler » Güncel » Robotik kodlama atölyesinin açılışı yapıldı - Haber

Robotik kodlama atölyesinin açılışı yapıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde yapımı tamamlanan "Robotik Kodlama Atölyesi" açıldı.

07.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:21Robotik kodlama atölyesinin açılışı yapıldı
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde yapımı tamamlanan "Robotik Kodlama Atölyesi" açıldı.

Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde hayırseverlerin destekleri ve okul aile birliğinin katkılarıyla yapımı tamamlanan "Robotik Kodlama Atölyesi" düzenlenen programla açıldı. Programın açılış konuşmasını yapan okul Müdürü Uğur Mutlu, "Açılışını yapmış olduğumuz Kodlama ve Robotik atölyesinde, öğrencilerimizin yazılım ve kodlama yapmalarının dışında robotlar üreterek el becerilerini geliştirecek. Bu kursun sonucunda da öğrencilerimizin atölyemizde üretmiş oldukları robotlarla okul olarak, ulusal ve uluslararası robotik kodlama yarışmalarına katılmayı ve başarılar elde etmeyi hedeflemekteyiz" dedi.

Açılışın ardından atölyeyi gezen protokol üyeleri Robotik Kodlama Atölyesi hakkında bilgiler aldı. - ERZİNCAN

Binali Yıldırım, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
7.02.2020 11:47:18