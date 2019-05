Robotik kodlama ile geleceği tasarlıyorlar

EDİRNE'de, Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Robotik ve Bilişim Teknolojileri Kursu, ilgi görüyor. 7 ile 11 yaşları arasındaki kursiyerler, 4 seviyeden oluşan 160 saatlik kursta robotik kodlamanın yanı sıra kendi tasarladıkları figürleri, 3 boyutlu yazıcıda basma imkanı buluyor.Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl Şubat ayında açılan ve şu ana kadar 4 farklı seviyede 256 kursiyerin sertifika aldığı Robotik ve Bilişim Teknolojileri Kursu, geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor. Kursiyerler robotları kodlamanın yanı sıra bilgisayar programıyla tasarladıkları figürleri, 3 boyutlu yazıcıda basıyor.Kurs öğretmeni Duygu Solak, 4 farklı seviyede eğitim verdiklerini belirterek, "Her eğitim seviyesinde çocukların kendi davranışlarını gerektirecek ve bilimsel açıdan yaklaşacak farklı eğitimler veriyoruz. Kodlamaya giriş dersi biraz daha eğitim ve oyun amaçlı. 2'nci seviyede robotik kodlama eğitimlerini veriyoruz. Mevcut 4 robotumuz var. Öğrencilere burada aldıkları eğitimle robotları hareket ettirmesini öğretiyoruz. 3'üncü seviye kursunda da bildiklerini daha da ileriye taşıyoruz. Robotların hem üretimini kendileri gerçekleştirebiliyor hem de hareket ettirebiliyorlar. 4'üncü seviyede de 3 boyutlu yazıcı ve tasarım eğitimi alıyorlar. Öğrenciler her hafta farklı bir modül seçerek, uygulama içerisinde bir tasarım gerçekleştiriyor. Daha sonra ise 3 boyutlu yazıcıda bunları basabiliyoruz" dedi.PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ ARTTIRIYORUZKurs öğretmeni Safa Ulukışla da, amaçlarının çocuklara 21'inci yüzyıl becerilerini aktarmak ve çocukların kişisel gelişimlerini desteklemek olduğunu ifade ederek, "Bu alanda onların becerileri ve zeka seviyeleri üzerinde olumlu bir etki bırakmak istiyoruz. Burada çocuklara temel algoritma, robotik kodlama eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlere bağlı olarak problem çözme becerilerini arttırıyoruz. Avrupa'da bu tip eğitimlere çok önem veriliyoruz. Biz de burada bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.TASARLADIKLARINI ONLARA HEDİYE EDİYORUZ3 Boyutlu Yazıcı ve Tasarım Kursu öğretmeni Taner Gün ise "Kursumuzda öncelikle yazıcının parçalarını, hangi parçada nasıl sorunlar çıkıyor bunları anlatıyoruz. Daha sonra yazıcıda nasıl tasarım yapabileceklerini ve bilgisayardan bu tasarımları yazıcıya nasıl aktarabileceklerini öğretiyoruz. Her hafta farklı şeyler tasarlamalarını istiyoruz. Bunları tasarlayarak, bastıklarında da onlara hediye ediyoruz. Bu ileride onlara grafiksel düşünmeyi sağlıyor" dedi.KURSİYERLER HEM ÖĞRENİYOR HEM DE EĞLENİYORKursiyer Reha Kaykı, dünyada robotların yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekerek, "Öncelikle bu robotları nasıl kodlayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Robotlara komut vermek için kodlama öğreniyoruz. Birçok alanda robotlar önemli bir yer tutacak. Türkiye'de de küçük yaşlardan itibaren robotik kodlama eğitimi alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Halil Ege Acar da, ileride mühendis olmayı istediği için kursa katıldığını belirterek, robotik kodlama ve 3 boyutlu tasarımı eğlenerek, öğrendiklerini söyledi. Ecrin Beyza Balcı ise evinde oyuncak robotlar olduğunu ve bunları kodlamak istediği için kursa katıldığını ifade ederek, "Robotlar dünyamıza girdi ve bunları kodlamak zorundayız. Robotları kodlamayı ve hareket ettirmeyi öğrendim" diye konuştu. Ecem Nur Öztürk, arkadaşı sayesinde kursa başladığını belirterek, "Bilgisayar bana başta hep zor geliyordu. Bu kursla hem bir hobi edindim, hem de bilgisayarı tanıdım. İleride doktor olmak istiyorum ama aldığımız eğitimin üzerine de çalışmalar yapabilirim" dedi. Özüm Dıngırdan ise robotlara merakı olduğu için kursa katıldığını ifade ederek, geleceğin kodlamada olduğunu söyledi.

