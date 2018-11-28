28 Kasım 2018 Çarşamba 13:02



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:02

Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen Robotik Kodlama Projesi hayata geçirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre, proje kapsamında beş gün süren eğitimler veriliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü İhsan Kılıç, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde görevli 50 öğretmeninin proje kapsamında eğitim almasını hedeflediklerini aktardı.Van Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki eğitimin sonunda katılımcılara ulusal düzeyde geçerliliği bulunan sertifika verileceğini aktaran Kılıç, eğitimlerin teknolojinin farklı alanlarında verildiğini kaydetti.