Robotik Kodlama Sınıfı İçin Destek Kampanyası

Demirköy Fatih
Ortaokulu Okul Aile Birliğince okulda açılacak robotik kodlama sınıfı için destek kampanyası başlatıldı.
Okul Aile Birliği Başkanı Nilüfer Özgün Albayrak, okulda düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Okulda öğrencilerin gelişen teknolojiye daha fazla uyum sağlayabilmesi amacıyla robotik kodlama sınıfı açmak istediklerini ifade eden Albayrak, sınıfın açılabilmesi için destek kampanyası başlattıklarını belirtti.
Kampanya kapsamında toplanacak para ile sınıf için gerekli alet ve ekipmanların alınacağını aktaran Albayrak, herkesten kampanyaya destek beklediklerini kaydetti.
Fatih,Demirköy
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:08