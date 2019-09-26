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Robotik kodlama ve ahşap oymacılığı eğitimi

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi organizasyonunda 58 öğretmene robotik kodlama ve ahşap oymacılığı eğitimi verildi.

26.09.2019 11:32Robotik kodlama ve ahşap oymacılığı eğitimi
Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi organizasyonunda 58 öğretmene robotik kodlama ve ahşap oymacılığı eğitimi verildi.

Teknoloji ve üretim odaklı eğitim yaklaşımını yaygınlaştırmak için Türkiye'yi dolaşan Maker Karavan, ERTEV, Ben Maker ve Robotistan iş birliğinde verilen eğitme Sorgun'da görev yapan öğretmenler katıldı.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, eğitimin çeşitli okullarda görev yapan 58 öğretmene verildiğini belirterek, "Gerçekleştirilen eğitim atölyeleri ile öğretmenlerimizin maker hareketi, kodlama, robotik uygulamalar, yapay zeka ve üretim becerileri atölyeleri ile yeni teknolojilere yönelik bilgi birikimlerini ve becerilerini geliştirmeleri hedeflendi." dedi.

Türkiye, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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