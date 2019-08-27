Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra ilçe başkanlarını makamında konuk etti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen görüşmede Kocaeli'ndeki eğitimin son durumu, çağın gereğine uygun eğitim anlayışının ve vizyonunun geliştirilmesi konusu üzerine değerlendirilmelerde bulunuldu.

"GENÇLERİMİZİ GELECEĞE İYİ HAZIRLAMALIYIZ"

Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarda robotik kodlama sınıflarının kurulması için gereken çalışmanın Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılacağını ifade eden Başkan Büyükakın, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe iyi hazırlamalıyız. Nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, robotik gelişmeler, mobil ve bulut teknolojisi gibi gelişmeler karşısında geleceğin güçlü neslini oluşturmalıyız. Bu anlamda kentimizde robotik kodlamada büyük bir atılım yaşayacağız" dedi.

"DİJİTAL BİR DÖNÜŞÜM YAŞANDIĞINI HEP BİRLİKTE GÖRÜYORUZ"

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı ve yönetiminin gerçekleştirdiği nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini konuklarına ileten Başkan Büyükakın, "Kentimizde, ülkemizde ve dünya üzerinde artık yaşamı ciddi manada etkileyen dijital bir dönüşüm yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Gençlerimizin bu hıza yetişebilmesi için eğitim camiasına vereceğimiz destekler üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini sarf etti. Konuk Başkan Yaşan Şanlı ise Başkan Büyükakın'ı tebrik etmesinin yanı sıra başarılı dilekleriyle birlikte, "Bizler Büyükşehir Belediyemizin bugüne kadar eğitime verdiği destekleri çok yakinen biliyoruz. Bundan sonra da günümüzün ihtiyaçlarına dönük adımlar atacağına da yürekten inanıyoruz" ifadelerini sarf etti.

"YENİ ÇAĞA UYGUN YETİŞMESİNİ ARZU EDİYORUZ"

Eğitimin gelecek açısından çok önemli olduğunu bir kez daha vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Gençlerimizin yaşamaktan mutlu oldukları ve yetiştikleri okullarda yeni çağa uygun yetişmesini arzu ediyoruz. Bunun için kodlama sınıflarının açılmasını sağlayacağız. Gençlerimiz bu geleceğin büyük gücüdür. Bu gücün büyümesi, gelişmesi ve geleceğe tam manasıyla hazır olması için her alanda hizmetlerimiz olacak. Kültürden spora sanattan bilime kadar her alanda çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olacağız. Biz bunları hayata geçirirken de eğitim camiamızın bize vereceği desteği çok önemli buluyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.