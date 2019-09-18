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Robotik Süreç Otomasyonunun Türkiye'de ve Dünyadaki Yeri

UiPath Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kanal Direktörü Tuğrul Cora, robotik süreç otomasyonunun Türkiye'de ve dünyadaki yerini Wise TV'ye anlattı.

18.09.2019 20:32

UiPath Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kanal Direktörü Tuğrul Cora, robotik süreç otomasyonunun Türkiye'de ve dünyadaki yerini Wise TV'ye anlattı. Cora, robotik süreç otomasyonunun yeni ve çok az bilinen bir teknoloji olduğunu ifade etti. Dünyada bu yeni teknolojinin kabul gördüğünü, Türkiye'deki hızlı yükselişinden heyecan duyduklarını belirtti. Verimlilik konusuna odaklandıklarını söyleyen Cora;

"Bu otomasyonun insanların, şirketlerin ve ülkemizin hatta dünyamızın verimliliğine katkı sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Robotik Süreç Otomasyonunun Türkiye'de ve Dünyadaki Yeri

Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Avrupa, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

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