Robotik Yarışması Şampiyonu Ardahanlı Öğrenciler Çin'e Uğurlandı

04 Aralık 2018 Salı 14:17



04 Aralık 2018 Salı 14:17

İstanbul'da mayıs ayında yapılan robotik yarışması 2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, uluslararası yarışmaya katılmak üzere Çin'e gitti."Mavi Gezegen" adını taşıyan ve 6'ncı sınıf öğrencilerinden oluşan dört kişilik ekibin iki öğrencisi 7 Aralık Cuma günü Çin'de 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu ve ailelerin katılımıyla öğrenciler için Ardahan Merkez 23 Şubat İlkokulu önünde uğurlama programı düzenlendi.Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Kodla, Üret Ardahan Projesi" kapsamında, merkez 23 Şubat İlkokulunda oluşturulan kodlama ve robotik atölyesinde eğitim gören, ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'ndan birincilikle dönen öğrencileri tekrar tebrik etti.Öğrencilerin Çin'den de başarıyla döneceklerine inandığını vurgulayan Çerkezoğlu, "Kısa süre içinde öğrencilerimiz çok büyük başarı elde ettiler. Robotik kodlama atölyemizi bu yılın mart ayında açmıştık. Burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.Öğrencilerden Ayşenur Uslu da çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, Çin'den başarıyla döneceklerine inandıklarını söyledi.Hayriye Tuana Açıkyıldız ise çok çalıştıklarını kaydederek, "Biz kısa sürede çok fazla çalışarak Türkiye birincisi olduk. Şimdi de dünya birincisi olmak için gidiyoruz." ifadelerini kullandı.Öğrenciler, gösterdikleri başarıdan dolayı Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez tarafından da ödüllendirmişti.