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Robotlar Covid-19 Tedavisinde Görev Almaya Başladı

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya'da robotlar doktorların yanında görev almaya başladı.

Robotlar Tedavi Sürecinin Parçası Oldu

Covid-19 hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken sağlık çalışanları en büyük risk gruplarından birisini oluşturuyor.

02.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:50
Robotlar Covid-19 Tedavisinde Görev Almaya Başladı
Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya 'da robotlar doktorların yanında görev almaya başladı.

Robotlar Tedavi Sürecinin Parçası Oldu

Covid-19 hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken sağlık çalışanları en büyük risk gruplarından birisini oluşturuyor. Sağlık çalışanlarının hastalarla olan temasını en aza indirgemek için robotlar tedavi sürecinde görev almaya başladı.

Bu robotlar odadaki tıbbi ekipmanlar yolu ile parametreleri izleyebilir ve gerekli detayları hastane personeline iletir. Benzer şekilde hastaların doktorlara mesaj gönderebilmesine olanak sunan bir dokunmatik yüze de sahipler. Ancak tüm bunların da ötesinde belki en önemli detay, sağlık çalışanları ve hastalar arasındaki mesafeyi ve teması koruyorlar.

Şu aşamada altı robot ile başlayan süreçte ilerleyen dönemlerde daha fazla robotun aktif süreçte yer alması bekleniyor.

İtalya'da şu ana kadar binlerce sağlık çalışanı virüsle enfekte oldu ve şu ana kadar 66 doktor hayatını kaybetti. İtalya'daki bilanço, genel ölümlerin üçte birinden daha fazlasını oluşturuyor.

Peki siz bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, İtalya, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Robotlar Covid-19 Tedavisinde Görev Almaya Başladı - Haberler

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