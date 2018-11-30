Robotlar İş Başında

Günümüzde küresel rekabetin anahtarından biri teknoloji üretmekten geçiyor. Her geçen gün gelişen robotik teknolojiler ile beraber normal insan gücünden daha fazla verim alınan robotlar, Endüstri 4.0 devrimi ile sınıf atladı.

Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için uygun maliyetli, güvenli ve esnek iş birliğine dayalı robotlar otomasyonu hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor. İnsanın fiziksel gücünü ve hızını destekleyen takım arkadaşları robotlar sadece üretim yerlerinde değil, ofislerde, evlerde, laboratuvarlarda, depolarda, çiftliklerde, dağıtım merkezlerinde, hastanelerde ve sağlık tesisleri de insana yardımcı olabileceği ortamlar arasında yer alıyor. Perşembe günü başlayan ve 2 Aralık Pazar gününe kadar sürecek Bursa Endüstri Zirvesi'nde robotik teknolojilerinin yanı sıra Endüstri 4.0'ın son gelişmeleri ile Türkiye'de ilk kez sergilenecek birçok ürün yer alacak.

'Makina yapan makinaların' fuarı Bursa Endüstri Zirvesi 7 salonda 40 bin m2 kapalı alanda tüm hızıyla sürüyor.Perşembe günü başlayan zirve geniş ürün yelpazesi ile katılımcıların büyük beğenisini topluyor. Fuarlar kapsamında cnc tezgahlarından, takım tezgahlarına, sac işleme makinalarından, ölçü kontrol sistemlerine, insanlarla çalışan robotlardan kompresörlere kadar birçok ürün 2 Aralık Pazar gününe kadar TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde sergilenecek.

Ekonomiye Hareketlilik Sağlayacak

Metal ,sac işleme, kaynak ve otomasyon sektörlerinin tüm paydaşlarını bir araya getiren Bursa Endüstri Zirvesi, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 29 Kasım Perşembe günü kapılarını açtı. 20 ülkeden 346 firma ve temsilciliğin katılımı ile gerçekleşen zirvede, sergilenen son teknoloji inovasyon harikası ürünler ziyaretçilerden büyük ilgi topluyor. Endüstri ve bilişim sistemlerinin birleşimi endüstri 4.0'ın en yeni ürünlerinin yer aldığı fuarlar, sektörü takip etmek, yeni pazarlara açılmak ve iş bağlantıları için önemli fırsatlar sunuyor. Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0'ın önemine vurgu yapan Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü,bu tür fuarların Türkiye'nin potansiyeli ortaya çıkardığını söyledi. Ersözlü: " Akıllı teknolojik makinalar üretmek Türkiye gibi bir ülke için hayal değil. Bursa'dan ve ülkemizin birçok şehrinden önemli ihracatçılarımız var.Önemli olan eksikleri tamamlamak ve çalışmak. Endüstri 4.0'ın amacı az maliyet ,düşük enerji kullanımı, daha az alanı kaplama daha hızlı çalışma iki kat verim ve daha kaliteli ürün üretmek. 4 fuarı tek çatı altında toplayarak ziyaretçiler ile makina imalat sektörünü bir araya getirdik. Etkinlik boyunca gerçekleşecek ticari faliyatler ile 500 milyon tl'lik iş hacmi hedefliyoruz. Bu rakam, Türkiye ekonomisine haraketlilik sağlayacak."

Fuardaki Yenilikler

Zirve kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen "Kaynak Teknolojileri Fuarı"nda sektörün son yenilikleri yer almaktadır. Fuar kapsamında yer alan Robotik Teknolojiler Özel Bölümü" de bu yıl ilk kez gerçekleşiyor. Biliminin hızla ilerlemesi ve dünyanın sürekli daha da dijitalleşmesiyle meydana gelen ihtiyaçlar kapsamında üretimi kolay hale getirmek ve kaliteleştirmek adına oluşturulan robotik teknolojilerin yer aldığı özel bölüm ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır.