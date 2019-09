Robotlardan sonra şimdi de 'dijital insanlar' geliyor

Bu yılın en önemli dijital dönüşüm etkinliklerinden itelli.Day'de sahne alan Mert Fırat, Murat Murathanoğlu, Uğur Candan ve Tansu Yeğen gibi 40'ı aşkın değerli konuşmacı, hayatın her alanına yayılan dijital dönüşümün farklı yönlerini ele aldı.Etkinlikte yapay zeka uygulamalarının insanlaştırılması da anlatıldı.SAP'nin Türkiye'deki en büyük Platin İş Ortağı itelligence Türkiye, geçtiğimiz hafta İstanbul'da itelli.Day isimli özel bir etkinlik düzenledi. İş dünyasından 600'ü aşkın profesyonelin katıldığı yılın en kapsamlı teknoloji etkinliğinde, yalnız Türkiye'nin değil tüm dünyanın gündeminde olan dijital dönüşüm ele alındı. Tüm gün süren ve 40'ı aşkın konuşmacının sahne aldığı etkinlikte; sanattan ticarete, spordan insan kaynaklarına, satıştan finansa, robotlardan kurumlara, dönüşümün hayatın dört bir yanına nasıl yansıdığı konuşuldu."Türkiye'de geliştirdiğimiz örnek uygulamaları, yurt dışına ihraç ediyoruz"Moderatörlüğü Burcu Esmersoy'un yaptığı açılış oturumunda konuşan itelligence Türkiye CEO'su Dr. Bahri Danış, sözlerine "Bugün toplam ciroları 810 milyar TL olan 327 farklı şirketten yöneticilerle bir aradayız. Bu da gösteriyor ki Türkiye'de oluşturulan toplam değerin yüzde 20'si, bu salondaki yöneticiler tarafından üretiliyor" diyerek başladı. itelligence'ın Türkiye'ye geldiği 2012 yılında 120 kişilik bir ekiple yola çıktığını söyleyen Danış, "Bugün itibarıyla 892 kişilik ekiple müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyoruz. Eskiden yurt dışındaki projeleri ülkemizde uygulamakla övünürken, bugün Türkiye'de geliştirdiğimiz örnek uygulamaları yurt dışına ihraç etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. Dijital dönüşümü, tüm sektörleri içine alan bir tayfun fırtınasına benzeten Danış, sözlerine şöyle devam etti: "Etrafımızdaki her şey saatte 120 km'ye varan bir hızla sürekli dönüyor ve hepimiz bu çılgınlığın tam ortasında yer alıyoruz. Dijital dönüşüm dediğimiz kavram, tam olarak böyle bir şey. Ancak dijitalleşme ve dijital dönüşüm kimi zaman birbiriyle karıştırılıyor. Dijital dönüşüm, yeni dijital teknolojileri kullanarak iş modellerinin geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirildiği bir yol haritasıdır.""Bugünkü teknoloji o zaman olsaydı, Hidayet Türkoğlu NBA'de şampiyonluğu tadabilirdi"Teknoloji spora da damgasını vurdu diyerek konuşmasına başlayan TV Sunucusu ve Spor Yazarı Murat Murathanoğlu, bugün maçlarda uygulanan 24 saniye kuralının çok sayıda maçın izlenerek kaç atış yapıldığı üzerinden hesaplandığını anlattı. "Bugünün gençlerini, zamanın hızını ama en çok da geliştirilen teknolojik ürünleri düşündüğümde, bunun yakın zamanda 14 saniyeye inmesini bekliyorum" dedi. Bir basketbol maçında saniyede 25 fotoğraf çekilerek toplam 4 milyon verinin ortaya çıkarıldığını söyleyen Murathanoğlu, yapay zeka kullanılarak asistan koç yetiştirilmek üzere çalışmalar yapıldığına değindi. Murathanoğlu, "Bugünün teknolojik şartları geçmişte de olsaydı, Mehmet Okur gibi, Hidayet Türkoğlu da NBA'de şampiyonluğu tadabilirdi" dedi."Teknoloji, sanatta fırsat eşitliği oluşturdu"Tiyatro Oyuncusu Mert Fırat, "Elektrik tüketimi, salon ısısı, yangın çıkışları için erken uyarı sistemleri gibi teknolojilerin peşindeyiz. Kadıköy'deki 55 tiyatronun 7 milyon TL olan elektrik tüketimini, teknolojiyi kullanarak üçte bir oranında azalttık" dedi. Tiyatro izleyicilerinin seyir alışkanlıklarını analiz ettiklerini anlatan Fırat, "Elde ettiğimiz sonuçlara göre, oyunların senaryosundan oyuncu eğitimlerine her şeyi dönüştürüyoruz. Teknolojiyle birlikte sanatta fırsat eşitliğini yakaladık" dedi."Uçakları tek bir göstergeye bakarak yönetemezsiniz"SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, "Nasıl uçakları tek bir göstergeye bakarak yönetemezseniz, şirketleri de tek bir departmanın sağladığı verilerle yönetemezsiniz. Çalışanlarınız ve müşterileriniz için, marka ve ürünleriniz açısından doğru bir deneyim oluşturmak için, deneyim verilerini operasyonel verilerle birleştirmelisiniz" dedi. Candan sözlerine şöyle devam etti: "Bütün üst yöneticilere her yıl 'Şirketinizin ürettiği ürün veya hizmetiniz benzersiz bir deneyim sağlıyor mu?' diye sorduğumuzda yüzde 80'inden evet cevabı alıyoruz. Kullanıcıların ise yalnızca yüzde 8'i olumlu yanıt veriyor. Bu fark maliyetler, gelirler ve satışlar gibi operasyonel veriler ile kişilerin duygu ve düşüncelerini anlamamızı sağlayan deneyim verilerinin birbirinden beslenmemesinden kaynaklanıyor. Bu da deneyimle bizim pozisyonladığımız algı arasındaki farkı ortaya çıkarıyor. Deneyim Yönetimi çözümleriyle arka ofiste ve ön ofiste olan çözümleri birleştirip, bir dijital dönüşüm platformu üzerinden birbirleriyle konuşur hale getirmek bugünün mega problemine çözüm olacaktır.""5. sanayi devrimi geliyor""Tüm dünyada inanılmaz bir dönüşüm var. Neredeyse 30 yıldır bunu konuşuyoruz. 5. sanayi devriminin tanımı şekillenmeye başladı. Artık robotlarla insanların bir arada nasıl yaşayacağını konuşmaya başlayacağız" diyen Uipath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, dönüşümü tetikleyen 6 önemli teknolojik gelişmeden bahsetti. 7. sıraya otomasyonun yerleştiğine değinerek, "Şimdi otomasyon devrimi geliyor. ABD'deki CEO'ların yüzde 80'i, otomasyonu en önemli öncelikleri olarak görüyor. 100 kişilik bir ekip, robotik süreç otomasyonuyla 152 kişiye eşdeğer performans ortaya koyuyor ve çalışan mutluluğunda yüzde 80 artış gözleniyor" dedi."Robot olmadığıma emin misiniz?"Sunumuna "Benim robot olmadığımı nereden biliyorsunuz?" sorusuyla başlayan itelligence AG İnovasyon ve Teknoloji Direktörü ve Yapay Zeka Uygulamaları Global Başkanı Thomas Normark, yapay zeka uygulamalarının insanlaştırılmasını anlattı. itelligence bünyesinde sürdürdükleri RoboMe projesinden bahseden Normark, "Kendimizin robotunu oluşturmak üzere çalışıyoruz. Benim robotum şimdiden ünlü oldu, programlara katılıyor, sanatçılarla fotoğraf çektiriyor. Ancak günün sonunda plastikten yapılmış bir robottan bahsediyoruz. Diğer yandan 'dijital insan' projeleri yapıyoruz. Kia Motors ile sürdürdüğümüz proje kapsamında, insanların hislerini anlayabilen ve kendi hislerini yansıtabilen Mia isimli bir dijital insan geliştirdik. Mia bugün Kia satış noktasında konuştuğu bir müşteriyle 3 yıl sonra yeniden karşılaşırsa, geçmişi aynen hatırlıyor ve konuşmaya kaldığı yerden devam edebiliyor" dedi. - İSTANBUL