Robotların günümüz çocuklarıyla imtihanı...

Amcam Bir Robot, "Küçük Yıldızlar - İlk Okuma Kitaplığı" serisindeki yerini alıyor.

Bilgi çağındaki çocukların, mekanikleşmeye yüz tutan günlük hayatlarından renkli bir kesit sunan Amcam Bir Robot, evle okul arasında günlerini geçiren kâşif ruhlu iki arkadaşın, bilimi ve teknolojiyi nasıl kendi hedeflerine göre şekillendirebileceklerini sevimli bir hikâye aracılığıyla anlatıyor.

Akıldan hesap vakti! Cem!

234 artı 126 kaç eder? 20 saniyen var! DÜDÜÜT!

Cem'in matematikle başı "azıcık" dertte! Tamam tamam, fena hâlde dertte! Hatta sınıfta kalabilecek kadar! Hele ki, soruları soran kişi eski bedenci Dehşet Demir ise ve yanıtı da saniyeler içinde bekliyorsa… Akıldan hesap yapmak zor, bunu saniyelerle yarışırken yapmak daha da zor! Cem robot değil ya! Gerçi, evde ve okulda neyi ne zaman yapması gerektiğine dair sürekli "komutvari" yönergeler aldığı için biraz robotlaşmış gibi hissetse de, o yine de kendi bildiğini okumaya kararlı. Off, keşke hakiki bir robot olsa da hayatını kolaylaştırsa! Durun bir dakika! Arkadaşı Mert'in bu konuda dâhiyane bir buluşu var. Ve işte huzurlarınızda, her şeyi şıp diye bilen, matematik yeteneği ile Dehşet Demir'i bile birkaç işlemde yenebilen, insan kılığında bir android: Bay Robi!..

Yetişkinlerin çocukların omzuna yüklediği "ağır" sorumlulukları tatlı tatlı eleştiren kitap; başarıya giden yolun önce inanmaktan geçtiğini hatırlatıyor, küçükleri kendilerini daha yakından tanımaya ve potansiyellerinin farkına varmaya çağırıyor.

Amcam Bir Robot, son bölümünde yer verdiği sözlük ve soru sayfalarıyla, okurlarının kelime dağarcığını zenginleştiriyor, okuduklarını daha iyi anlamalarına ve pekiştirmelerine olanak sağlıyor.